Tuffi e biologia con 'Moby Dick'

La Spezia - Associazione per il Mare in collaborazione con l’associazione Natura di Mezzo organizza il campus Moby Dick (26-30 luglio, con possibilità di partecipare a uno o più giorni), per bambini dai 7 ai 13 anni. "Attraverso divertenti laboratori di biologia marina, scopriremo curiosità e caratteristiche legate a queste affascinanti forme di vita e poi ci tufferemo nelle limpide acque di incantevoli calette, osservando ciò che si trova sotto alla superficie del mare", spiegano i promotori. Per prenotare (prenotazione obbligatoria) ed avere tutte le informazioni necessarie per partecipare contattare Luigi (3496964664) o associazioneperilmare@gmail.com