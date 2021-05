Trovato pastore tedesco, accolto al canile di San Venerio: chi lo cerca?

La Spezia - Una femmina di pastore tedesco è stata trovata vagante alla Spezia in Via Valdilocchi vicino al supermercato Ekom. Qualcuno la riconosce? Ora si trova al Canile Municipale della Spezia località San Venerio. Per informazioni chiamare Losa al 320.1458159 o Pierandrea al 320.6883661.