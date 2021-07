Tpl, concluso l'iter per l'affidamento in house ad Atc esercizio

La Spezia - Si è chiuso oggi, con la definizione degli ultimi adempimenti burocratici presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale della Spezia, il complesso processo di riforma del trasporto pubblico locale del territorio spezzino.



In queste ore gli uffici della Provincia hanno infatti emanato gli ultimi atti necessari a rendere operativa la procedura dell'affidamento “house providing” ad Atc Esercizio del Tpl (trasporto pubblico locale) alla Spezia.



A giorni vi sarà, più che altro un passaggio tecnico, la formale sottoscrizione del contratto tra l’Agenzia per la mobilità, che opera per conto della Provincia, ed Atc Esercizio. Il nuovo corso garantirà un generale miglioramento dell’operatività e uno snellimento delle procedure, oltre alla razionalizzazione dei costi e lo sviluppo degli investimenti.



Con la gestione del contratto da parte della nuova Agenzia si potranno infatti conseguire importanti economie, il tutto grazie ad un nuovo e atteso strumento per una migliore gestione del servizio.



La gestione del contratto di servizio in capo alla neo-costituita Agenzia (ATC Mobilità e Parcheggi) e non più direttamente da parte della Provincia della Spezia, consentirà infatti di recuperare, a regime, risorse per circa 1,6 milioni di Euro l’anno.



L’obiettivo strategico dell’Amministrazione Provinciale spezzina è sempre stato quello di arrivare alla conclusione dell’Iter nel tempo indicato in modo da poter veder ratificare la sottoscrizione del contratto “in house” rispettando tutti gli impegni prefissati.





Scheda



La Provincia della Spezia con la delibera Consiglio provinciale del 29.12.2019 aveva scelto la strada, avviandone la procedura, dell’affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale ad un operatore interno.



Questo è iniziato con il trasferimento della funzione di gestione del vigente contratto di servizio dall’Amministrazione Provinciale ad ATC Mp Spa che ha assunto il ruolo di Agenzia locale per la mobilità, cui è stata affidata anche la stipula della nuova convenzione in house con il gestore ATC Esercizio Spa.



ATC Esercizio Spa è e rimane il gestore del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito spezzino.



La funzione dell’Agenzia per la Mobilità in Atc Mobilità e Parcheggi Spa è iniziata il 30 giugno 2020 con delibera del Consiglio Provinciale. La sua costituzione rende più tempestive le scelte di gestione, libera risorse umane e strumentali da dedicare alla gestione operativa dei servizi con tutte le garanzie tipiche di una società a totale controllo pubblico quale è Atc Mobilità e Parcheggi Spa.



La scelta di arrivare a sviluppare questo processo si può sintetizzare nell’attribuzione ad ATC Esercizio, oltre che del rischio industriale, anche del rischio commerciale. Questa tipologia di contratto ha incentivato il gestore non solo a mantenere efficiente la produzione e l’erogazione del servizio contenendone i costi, ma lo ha portato anche sul lato dei ricavi a migliorare le proprie performance.



Il servizio oggetto dell’affidamento prevede una rete di trasporto pubblico ampia e complessa, caratterizzata da un servizio su bacini urbani e uno extraurbano in grado di collegare il Capoluogo sia con i Comuni della provincia sia con quelli limitrofi in territori extraregionali.



Le linee di trasporto pubblico locale interessano l’intero territorio provinciale, facendo riferimento all’ultimo anno ordinariamente valutabile (ovvero il 2019, prima dell’emergenza pandemica) sono 114 con un totale di circa 1370 percorsi che si articolano lungo le varie fasce stagionali e giornate feriali, festive ecc.



L’affidamento del servizio nella modalità dell’in house providing ad ATC Esercizio Spa è stato previsto come “pilastro” del nuovo modello di gestione del trasporto pubblico, elaborato per l’ambito di competenza della Provincia che, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 33/2013 sostanzialmente coincide con l’intero territorio di estensione amministrativa provinciale e comprende i Comuni di: Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Monterosso, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure, Vernazza, Zignago.



Il programma di sviluppo di questo progetto ha seguito un percorso per fasi successive, prevedendo l’adozione del Piano della mobilità provinciale. Quindi la costituzione dell’Agenzia della mobilità quale soggetto deputato alla gestione del contratto di servizio, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio economico del contratto e verificare la corretta esecuzione del Programma di Esercizio, ossia il libretto delle corse programmate. L’attuale fase prevede l’individuazione del soggetto gestore da parte della Provincia, ente titolare del governo del TPL sul territorio, mediante l’affidamento in house e in ragione del suo ruolo di Ente di secondo livello rappresentativo dei Comuni del territorio (proprietari di ATC Esercizio) attribuitole dalla legislazione e dalla disciplina regionale in materia di trasporto pubblico.



Gli effetti immediati conseguenti all’attivazione dell’affidamento sono molteplici. Per quanto attiene la governance del TPL e la gestione del contratto di servizio tramite Agenzia della Mobilità, l’ottenimento di vantaggi in termini economici (tra le altre quelle più vantaggiose in materia di fiscalità), di efficacia e di efficienza grazie all’esclusività dell’attività svolta. Per quanto attiene all’affidamento in house la garanzia del mantenimento di una regia pubblica sullo svolgimento del servizio effettivo da parte del gestore assolvendo al meglio i fabbisogni della collettività poiché controllato dall’ente locale come se fosse una propria articolazione organizzativa diretta. La modalità di governo del controllo analogo su ATC Esercizio scelto per questo affidamento sarà esercitata dalla Provincia attraverso l’Assemblea dei Sindaci, organo dell’Ente nel quale sono formalmente rappresentati tutti i Comuni del territorio, proprietari della società affidataria.



Come prevede la norma, le funzioni fondamentali di indirizzo e controllo sui servizi pubblici continueranno dunque ad appartenere ai Comuni, tramite il proprio Organo nell’ente Provincia ente di riferimento per l’ambito territoriale: questo per pianificazioni, accordi di programma, procedure di gara e aggiornamento del contratto.



Con la votazione del Consiglio Provinciale del 31 marzo 2021 è stata approvata la procedura dell'affidamento “house providing” ad Atc Esercizio del Tpl (trasporto pubblico locale) alla Spezia. La seduta di Consiglio di questo pomeriggio ha seguito il previsto incontro con i Sindaci spezzini, promosso dall’Amministrazione Provinciale, che si era tenuto il 29 marzo dove i Sindaci ed i rappresentanti dei Comuni avevano dato piena e precisa adesione al programma in fase di definizione. La proposta di delibera consiliare, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella forma dell’in house providing da parte della Provincia della Spezia ad A.T.C. Esercizio Sp, è stata approvata all’unanimità.



L’affidamento in house garantirà, oltre a un generale miglioramento dell’operatività e uno snellimento delle procedure tramite l’Agenzia, una maggiore capacità di spesa per l’erogazione dei servizi di trasporto vero e proprio.



Il servizio di Trasporto pubblico locale urbano si sviluppa per una rete esercizio pari a 155,94 Km, di cui 14,37 di rete elettrica, in cui sono presenti più di 800 fermate autobus



Il servizio di Trasporto pubblico locale extraurbano invece si sviluppa su tutto il restante territorio provinciale con estensione nei comuni toscani di confine (Aulla, Carrara e Podenzana), per un totale di km di rete esercizio extraurbana pari 825,65 Km in cui sono presenti circa 2.225 fermate.



La costituzione dell’Agenzia rende più tempestive le scelte di gestione, libera risorse umane e strumentali da dedicare alla gestione operativa con tutte le garanzie tipiche di una società a totale controllo pubblico quale è Atc Mobilità e Parcheggi Spa.



Il trasferimento delle funzioni da Provincia ed Agenzia garantisce comunque che il controllo strategico resti sempre alla Provincia, mentre all’Agenzia spetteranno compiti più strettamente operativi. Si tratta di un passaggio fondamentale che segue il via libera al nuovo piano provinciale del trasporto pubblico locale ed al regolamento per l'affidamento del servizio in house per dieci anni ad Atc Esercizio approvati lo scorso dicembre.



Affidare la gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale a una società che ha un know how specifico e il proprio core business orientati direttamente alla gestione della mobilità è già in sé un potenziamento di risorse, ma oltre a questo vi è anche un importante aspetto economico.