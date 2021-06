Terzo ritiro dell'umido dal 28 giugno: avverrà il sabato a Ponente e la domenica a Levante

La Spezia - Il comune della Spezia e il gestore del ciclo dei rifiuti urbani Acam Ambiente ricordano alle utenze domestiche servite dal porta a porta che dalla settimana del 28 giugno fino al 15 settembre sarà possibile usufruire del terzo ritiro settimanale di raccolta dell’organico.

Per le utenze ubicate in area con calendario di raccolta denominato “Levante” il giorno del ritiro aggiuntivo cadrà di domenica; per le utenze ubicate in area con calendario di raccolta denominato “Ponente” il giorno del ritiro aggiuntivo cadrà di sabato.

Si ricorda inoltre che per il conferimento dell’organico le utenze domestiche servite dal porta a porta, all’occorrenza, potranno anche usufruire, senza costi aggiuntivi, del servizio integrativo offerto dalle isole zonali.