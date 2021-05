Terzo evento Fondazione Amendola: "Togliatti, il realismo della politica: una biografia"

La Spezia - "Un secolo fa a Livorno nasceva il Partito Comunista italiano dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati. Una storia importante, fondamentale e che continua tutt’oggi a far discutere, di cui molti sono i tratti distintivi che ancora ai nostri giorni influenzano il dibattito pubblico. Sulla scia di questa celebrazione la Fondazione G. Amendola organizza il suo terzo evento con la presentazione del volume 'Togliatti, il realismo della politica: una biografia'. E' quanto si legge in una nota che annuncia l'evento che sarà trasmesso online sulla pagina Facebook della Fondazione Amendola.



Il volume ricostruisce la vita politica e intellettuale di Palmiro Togliatti, per quarant'anni guida del PCI e dirigente autorevole del movimento comunista internazionale, soffermandosi in particolare sul periodo successivo al suo ritorno in Italia nel 1944, quando diventa uno dei principali fondatori del nuovo Stato repubblicano. Il testo intende contribuire ad evidenziare alcuni dei suoi lasciti principali: l'analisi del fascismo e dell'organizzazione della società di massa; l'apporto alla costruzione di una cittadinanza democratica in Italia.



Appuntamento venerdì 14 ore 17:00 con:



Prof. Giuseppe Vacca già Presidente Fondazione A. Gramsci;

Prof. Gianluca Fiocco, autore del libro e Professore di Storia Contemporanea presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata;

Prof. Salvatore Cingari, Professore di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università per Stranieri di Perugia;

Prof. Marcello Montanari, Professore di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università di Bari;

Prof. Nicola Antonetti, Presidente Istituto L. Sturzo;

Modera: Dott. Luca Basile, Consiglio scientifico Fondazione G. Amendola.