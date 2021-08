Tendenze food: cosa cercano gli italiani dal cibo nel 2021?

La Spezia - Osservando le tendenze per il 2021, non sorprende notare cambiamenti notevoli in ogni aspetto delle nostre vite in seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Il cibo e l’alimentazione non fanno eccezione: l’esperienza dei lockdown ha indubbiamente influenzato le scelte degli italiani a tavola. Un altro importante fattore che guida la decisione di quel che mettiamo nel carrello della spesa è un maggiore interesse per la salvaguardia dell’ambiente. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i trend legati al cibo per il 2021.



Locale e di stagione



Da tempo sentiamo tessere le lodi del cibo locale e di stagione, e sembra che negli ultimi mesi le circostanze abbiano convinto tanti italiani a seguire questo consiglio. In parte è stata una scelta obbligata, a causa delle parziali interruzioni dei collegamenti commerciali durante la pandemia. Ha certamente influito anche una maggior preoccupazione per l’ambiente, così come un rinato senso di solidarietà con la propria comunità locale e un desiderio di aiutare le aziende del territorio.



Il trend non è naturalmente sfuggito alle catene di distribuzione che, come affermato anche dalla sezione “pesca sostenibile” sul nuovo volantino Lidl della prossima settimana, si premurano di mostrare chiaramente quali sono i prodotti coltivati, allevati o pescati nel territorio italiano.



Più attenzione alla salute



Bombardati da notizie su infezioni, ricoveri e virus, è naturale che gli italiani abbiano iniziato a nutrire un certo interesse per alimenti salutari, che aiutino magari a rafforzare le difese immunitarie. C’è quindi una preferenza per i prodotti biologici, che sono percepiti dalla maggioranza dei cittadini come una scelta più salutare.



Allo stesso tempo, molti cercano di introdurre alimenti ricchi di vitamine, probiotici e antiossidanti, aiutandosi magari con le ricerche online per adottare una dieta più sana. I trend alimentari vedono una vera e propria caccia ai cibi ricchi di sostanze nutritive, nella speranza (non sempre del tutto fondata) che la dieta possa aiutare a tenere alla larga virus e malattie.



Più prodotti a base vegetale



Gli italiani che hanno adottato una dieta vegetariana o vegana sono l’8,2%, ma quelli che rinunciano a qualche porzione di carne per opzioni a base vegetale sono molti di più. Anche in questo caso, l’attenzione alla salute va di pari passo con il desiderio di incidere meno sull’ambiente.



Certamente la maggiore popolarità di queste diete ha portato aziende e ristoranti a creare ricette e alimenti su misura, invogliando così ancora più persone a ridurre il consumo di carne, in un circolo virtuoso. Tra alternative vegetali a formaggi e carne, e un proliferare di ricette vegane sfiziose e facili da preparare, queste scelte alimentari un tempo viste con sospetto diventano sempre più comuni e accessibili.



Voglia di sapori familiari



Lo sa bene chi, durante i lockdown, ha iniziato a cucinare quantità industriali di cibo e sfornare pane a non finire: nei periodi più duri del 2020 tanti hanno trovato consolazione nel cibo. Per l’attenzione alla salute di cui abbiamo scritto sopra, però, non si sono buttati sui cibi spazzatura. Al contrario, hanno indossato il grembiule e messo mano ai fornelli per ricreare i sapori nostalgici della propria infanzia, oppure una ricetta esotica che li facesse viaggiare almeno con il gusto.



Il cibo è diventato quindi una sorta di rifugio, contribuendo a migliorare l’umore e il benessere degli italiani in lockdown. È probabile che in tanti continueranno questa esplorazione dei sapori anche nei prossimi mesi, riscoprendo magari ricette di famiglia e trovando la gioia in una connessione con le proprie radici.



Si sa che il cibo, soprattutto per noi italiani, è un elemento fondamentale di una vita felice. Gli eventi dell’ultimo anno e mezzo lo hanno confermato: dalla salute all’umore, passando per la cura del pianeta, ha tutto in qualche modo a che fare con quel che mangiamo.