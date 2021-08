Tassa di soggiorno, le proposte per scegliere come spenderla

La Spezia - Le associazioni di categoria e il Comune della Spezia stanno cercando l'intesa sulle modifiche da apportare all'accordo operativo per l'utilizzo delle risorse frutto della riscossione dell'imposta di soggiorno. La frattura maturata a metà luglio con l'addio di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato (leggi qui) aveva portato a un nuovo confronto tra i rappresentanti delle associazioni, il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia al termine del quale ci si era aggiornati dopo una decina di giorni per valutare alcune proposte di modifica dell'accordo iniziale, firmato nel febbraio 2019 e dunque applicato senza le complicazioni del Covid per una sola stagione estiva. Che si tratti di una partita importante lo spiegano le cifre in gioco: nel 2019 il Comune aveva incassato 1,9 milioni di euro di imposta di soggiorno e il 60 per cento (ovvero 1,14 milioni) deve essere impiegato in accordo con le associazioni di categoria. Le decisioni su come spendere avrebbero dovuto essere condivise al Tavolo tecnico, ma il dialogo e il coinvolgimento non sono stati valutati sufficienti e il banco è saltato.



Nella proposta di modifica elaborata dalle associazioni si chiede che le spese possano includere anche interventi in materia di turismo come progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile. Viene chiesto di comprendere anche gli interventi di manutenzione e recupero dei beni di interesse culturale e ambientale locali, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione. Si parla di sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti, di cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti, di incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione. Infine sono stati proposti l'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici, il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, il cofinanziamento della progettazione e realizzazione di interventi nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto con altri Comuni (leggi qui) e ancora progetti e interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.



Alcuni, compreso il consigliere comunale Caratozzolo, avevano proposto di istituire un capitolo di bilancio per la spesa delle risorse che costituiscono il 60 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno, così da garantire trasparenza e controllo da parte delle associazioni di categoria e degli stessi operatori. L'idea è stata in parte accolta nel documento che contiene le proposte di modifica, proponendo però di conferire una quota pari al 15 per centro di quel 60 per cento del gettito a un fondo istituito con apposito capitolo di bilancio e destinato a sostenere, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale, gli investimenti degli operatori del settore turistico ricettivo alberghiero ed extra alberghiero per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture turistico ricettive gestite in forma di impresa e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili, a quelli destinati al turismo accessibile e all'ottenimento di certificazioni.



Abolito il Tavolo tecnico, è stato ipotizzato che la convocazione delle associazioni di categoria da parte del Comune avvenga almeno due volte l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione del Comune prima che venga licenziato dalla giunta e inviato al Consiglio e, la seconda volta, in occasione della predisposizione della proposta riguardante l'ultima variazione di bilancio consentita. Durante queste riunioni l'amministrazione comunale fornirà informazioni sul'utilizzo della rimanente parte del gettito dell'imposta di soggiorno.



"In riferimento alla Dmo, viste le novità riguardanti l'accordo di programma recentemente sottoscritto dall'amministrazione comunale, si rimane in attesa di conoscere le volontà dell'amministrazione stessa con la più completa disponibilità al confronto", concludono le associazioni di categoria.