Tableti ai detenuti per poter ricevere "visite" a distanza

La Spezia - La direttrice della casa circondariale della Spezia, Anna Rita Gentile, ha voluto in queste ore ringraziare pubblicamente i volontari della società San Vincenzo De Paoli ed in particolare il consiglio centrale della Spezia. L'ammiraglio Marco Cappelletti, presidente della sezione, l'ammiraglio Pasqualino Bardetta e l'ammiraglio Alessandro Ghinoy "per la generosità e la sensibilità mostrata nei confronti delle persone detenute attraverso la donazione di tablet da utilizzare per le videochiamate con i familiari dei detenuti".

I ringraziamenti vanno anche a Sergio Rossi e Davide Bianchi del Conad di via Buonviaggio nonché Martina Beraldo (Conad nord Ovest Pistoia), Michele Troia (Conad Nord Ovest Modena) e Michele Petrone GMA -SPA per la donazione di articoli di prima necessità indirizzati ai ristretti non abbienti.