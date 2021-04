Sviluppo dell’essere umano e sostegno ai bisognosi: dona il 5xmille alla Onlus “Una voce per Padre Pio”

La Spezia - Carità e amore al servizio del prossimo. Sono questi i sentimenti che animano “Una voce per Padre Pio”, organizzazione umanitaria internazionale ispirata alla missione terrena del Santo di Pietralcina.



Laica, apolitica, multi-confessionale e senza finalità di lucro, la Onlus sostiene concretamente lo sviluppo dell’essere umano, in particolare nei paesi del Terzo Mondo, e si pone al servizio dei più poveri, dei malati, degli anziani, ma anche di chiunque abbia bisogno di cure, attenzioni, conforto che in questa grande famiglia possono trovare un luogo in cui essere compresi e mai giudicati.



Lottare contro l’inuguaglianza sociale è uno degli obiettivi principali dell’organizzazione per cui razza, sesso, appartenenza politica o religiosa non contano, fondata nel 2008 da Enzo Palumbo, ideatore dell’omonimo format in onda a luglio su Rai1 da oltre vent’anni.



Per sostenere la mission in Italia e nel Terzo Mondo di “Una voce per Padre Pio” è possibile devolvere alla Onlus il proprio 5xmille relativo all’anno 2021/2022: «A causa della pandemia cercheremo di concentrarci maggiormente sul territorio nazionale – spiega il presidente Palumbo - . Il coronavirus ha generato tanti poveri qui in Italia, per questo agiremo principalmente nelle periferie metropolitane in particolare nel Napoletano, dove il tasso di dispersione scolastica tocca il 27,5%; si tratta di numeri altissimi e il nostro obiettivo è quello di essere al fianco delle famiglie, in particolare con il progetto “Aggiungi un posto a tavola” rivolto a chi, a causa dell’emergenza sanitaria, vive una difficoltà momentanea».



Per informazioni contattare il numero 081 19518537, scrivere alla mail info@unavoceperpadrepio.com, o visitare la pagina Facebook Una Voce per Padre Pio Onlus.