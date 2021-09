Sunia, Uniat e Sicet: "Bene il bando per le case popolari, speriamo non sia subito impugnato"

La Spezia - "Ribadiamo la forte preoccupazione per il perdurare della situazione di emergenza abitativa. Necessitano azioni coordinate e su diversi livelli. Un passaggio importante sarebbe un nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari che da tempo abbiamo chiesto pubblicamente e ufficialmente al Comune.

Si pensi che è dal 2011 che non viene emanato un bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicato e che il sindaco Peracchini ha atteso ben 4 anni prima che apprendessimo dalla stampa che finalmente nelle prossime settimane sarà pubblicato.

Speriamo davvero che i nostri appelli siano stati recepiti.

Abbiamo infatti ribadito in tutti i luoghi istituzionali compresa la commissione consiliare del Comune della Spezia e a tutte le istituzioni, al sindaco, alla assessora delegata, che bisogna evitare di inserire l’obbligo di residenza da più di cinque anni per poter partecipare al bando in quanto i ricorsi che scaturiranno saranno sicuramente accolti perché tale norma è già stata dichiarata incostituzionale. Se nonostante questa nostra sollecitazione tale norma fosse confermata nel bando l’eventuale annullamento del bando o delle graduatorie o delle assegnazioni degli alloggi ricadrebbero esclusivamente sul Comune della Spezia.

La Corte Costituzionale, infatti ha sancito che è irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.

Ci auguriamo dunque davvero, che i nostri appelli unitari non siano stati vani e che il nuovo bando sia uniformato alle sentenze della corte Costituzionale n ° 44/2020 e 09/2021 evitando di lasciare centinaia se non migliaia di famiglie in una situazione di disagio abitativo".





Cristiano Ruggia

Segretario provinciale Sunia

Mara Fadda

Segretaria Provinciale Uniat

Mario Ricco

Segretario Provinciale Sicet