Stile e comodità a casa e in ufficio grazie alle sedie con braccioli

La Spezia -

Le sedie, con o senza braccioli, sono un elemento fondamentale nello spazio di un’abitazione o di un ufficio. Sono indispensabili per stare intorno a un tavolo, alla scrivania, ma anche un arredo di bellezza e un tocco che si armonizza allo stile della stanza. Le sedie con braccioli prendono le sembianze di poltroncine nella zona living o di arredi per lo studio o gli uffici.

Sedie con braccioli: tipologie

La struttura della sedia con braccioli è rappresentata da un’intelaiatura, quella di una sedia qualunque, arricchita da due parti simmetriche che si sviluppano in orizzontale e servono ad appoggiare le braccia: appunto, i braccioli. Questo tipo di sedia si distingue per dimensioni, design, materiale, eventuale imbottitura, utilizzo, colore. L’impatto è quello di una sedia più compatta, armoniosa e articolata. Per chi deve sedersi a lavorare, i braccioli sono molto utili per far scaricare il peso delle braccia, della schiena, delle spalle e del collo.

Sedie con braccioli: utilizzo

Le sedie con braccioli per la casa possono essere disseminate in tutti i locali: intorno al tavolo da pranzo, in cucina, in camera, in salotto, sul terrazzo o balcone. In ufficio o nello studio le sedie con braccioli hanno dimensioni più elevate e spesso hanno anche una funzione ergonomica, per adattarsi ai movimenti e impedire dolori alle articolazioni, dopo lunghe ore in cui si mantiene la postura seduta.

La presenza dei braccioli può anche essere solo estetica, o con utilità differenti dalla postura: i braccioli possono servire a reggere degli oggetti, se di dimensioni più elevate, o essere innestati su una sedia a dondolo, per completarla e renderla ancora più comoda.

Sedie con braccioli: materiali

I materiali delle sedie con braccioli si scelgono in base all’utilizzo: per il salotto ad esempio si possono utilizzare ibridi in legno, con sedile in tessuto ed eventuale imbottitura. Tra i legni più usati c’è il faggio o il frassino.

Per l’outdoor e il giardino si possono utilizzare strutture in metallo con il sedile in vimini o in giunco. Sempre per il giardino una soluzione fine ed elegante è quella della sedia con braccioli con struttura in metallo e Rattan, con un piccolo cuscino magari in cotone o lino (ovviamente con imbottitura) per rendere la seduta più confortevole.

Sedie con braccioli: design

Anni ’70, vintage e retrò, o contemporaneo dalle linee chiare e pulite, lo stile della propria casa (o ufficio) preesiste alla scelta delle sedie, che possono essere selezionate, con o senza braccioli, per armonizzarsi al resto degli arredi. Ci sono dimore che si prestano ai rimandi dell’uso (e del colore) del legno e alle forme più barocche e stilizzate, mentre altre che vengono esaltate più dagli inserti di metallo e dagli spunti più industrial.

Una particolare attenzione meritano le sedie a dondolo con braccioli: queste sedie nascono quasi sempre con i braccioli, per arricchire ed enfatizzare il concetto di comfort e relax a cui sono associate. La struttura della sedia e dei braccioli può essere in legno, come l’acacia che è molto resistente, e il sedile in tessuto imbottito, in corda o anche poliestere e fibre sintetiche. Nel caso invece delle sedie con braccioli per l’ufficio, il design di solito segue linee precise e colori rilassanti per la vista.

L’offerta online è ampia, sia per la casa che per l’ufficio: non resta che scegliere le proprie sedie e lavorare o riposarsi su questo arredo completo e confortevole.