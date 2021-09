Stabile di Via Libertà, il Comune lo riqualificherà

La Spezia - Approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’edificio sito nel quartiere del Favaro dove attualmente sono ospitate alcune associazioni. L'intervento deliberato prevede la realizzazione di un sistema di cappotto termico su tutte le facciate dell'edificio e la sostituzione degli infissi esterni (sia finestre che tapparelle) con altri idonei dal punto di vista della sicurezza e dell’efficienatamento energetico ed acustico. Altri interventi, subordinati ai due principali, consisteranno nella rimozione, riverniciatura ed adeguamento delle inferriate esistenti, nella rimozione e risistemazione a fine lavori di tutti gli elementi della facciata che potrebbero interferire con le lavorazioni per la realizzazione del cappotto termico e nella sostituzione dei marmi esistenti;



L’edificio, ubicato in via della Libertà, 2, presenta uno scarso stato manutentivo con distaccamento sia delle pitturazioni sia, in parte, anche degli intonaci. Anche gli infissi esterni in legno presentano uno scarso stato di manutenzione tanto che alcune delle finestre e delle tapparelle non sono più apribili. Altro aspetto critico consiste nel fatto che molte finestre sono della tipologia "a ghigliottina", non più ammissibile. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 200.000,00