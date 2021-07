Sport e solidarietà al Tanca: borgate, vip e politica per le Colazioni con il sorriso

La Spezia - Hanno vinto lo sport e le Colazioni con il sorriso. E' questo il bilancio della partita di ieri sera che ha visto gli atleti del Palio e gli amministratori locali della Spezia e Lerici sfidarsi contro la nazionale Calcio Tv all'Astorre Tanca. La partita è finita 1 a 7 a favore degli protagonisti dello spettacolo nonostante i virtuosisimi del sindaco Peracchini in porta e il gol della bandiera da parte dell'assessore allo Sport del Comune della Spezia Lorenzo Brogi. Sugli spalti almeno un centinaio di persone che hanno colto l'appello di solidarietà lanciato nelle scorse settimane per sostenere le Colazioni con il sorriso che ogni mattino tendono la mano ai più deboli.

I ragazzi e le ragazze del Palio e i rappresentanti della politica locale, che tra le sue fila annoverava anche il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, ce l'hanno messa tutta ma la squadra avversaria ha avuto la meglio. In campo per la nazionale Calcio tv: Jimmy Ghione assieme a Davide Bassi ex giocatore di Spezia, Empoli e Torino, Franco Alinovi, Luca Galtieri inviato di Striscia, Mirko Mastrocinque del gruppo Nirkiop, lo storico Capitan Ventosa Luca Cassol, Luca Bartolino di Made in Sud, Daniele Balestrino, Ivan D'ignoti, Alessandro Orgiato regista e attore di Scherzi a Parte, Rudy Smaila, Marco Cartasegna, Nicola Virdis di Italia's Got Talent, il cantante Marco Anelli, la iena Alessandro Onnis, Andrea Pisani dei PanPers e di Colorado Cafè, Federico Nardella, il modello Gabriele Ghione.

Dal mondo del Palio sono scesi in campo: Leonardo Giorgi e Marta Chiappini della borgata del Canaletto, Elia Grieco e Fabio Franceschetti del Cadimare, Michele Cozzani Di Maggio e Franco Berlenghi del Muggiano, Jacopo Conti del Fezzano, Francesco Cavallo della borgata del Tellaro, Francesco Costa ed Elisa Carpena della borgata Spezia Centro, Andrea Buticchi, Gian Maria Marletti e Alfredo Tacci del Marola, Federico Arrigoni del Fossamastra. I rappresentanti della politica: l'ex senatore Luigi Grillo, il sindaco della Spezia, l'assessore allo Sport Lorenzo Brogi e Leonardo Paoletti sindaco di Lerici.



"E' stata una bella serata - ha commentato il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello - ed è bello vedere lo spirito diverso che ha accompagnato questa partita. Spesso i nostri ragazzi sono avversari e vedere che qui condividono un unico obiettivo e si abbracciano è una bella immagine. Il Palio del golfo è anche questo, abbiamo giocato tutti per donare qualcosa alle Colazioni con il sorriso ed è fondamentale aiutare chi è meno fortunato di noi".