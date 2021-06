Spirito di Stella torna alla Spezia con il progetto Wow

La Spezia - Vento in poppa, riparte la navigazione del catamarano "Spirito di Stella" pronto a mollare gli ormeggi dopo la sosta invernale nei cantieri della Marina di S. Andrea a S. Giorgio di Nogaro. Riparte così anche il progetto "WoW – Wheels On Waves protagonista lungo le coste italiane nel segno del mare e dell'inclusione".

Otto i porti che saranno toccati per 34 giornate di uscite riservate ad associazioni e famiglie. Dopo Venezia il catamarano dirigerà verso Rimini, La Spezia, Genova, Cagliari, Gaeta, Palermo fino all'appuntamento finale di Brindisi dal 15 al 17 ottobre.

In una nota del team di Spirito di Stella si legge: "La partenza da Venezia, luogo evocativo per il catamarano, lungo 18 metri, che dall'interno dell'Arsenale della Marina Militare salpò per la sua prima avventura atlantica il 14 luglio del 2003, rappresenta una cornice speciale per l'evento. Una città che nell'immaginario collettivo è vista come un'unica grande "barriera architettonica", data la sua particolare morfologia, costituita da 121 isole collegate da ponti, ma che dal 2009 ha posto al centro del suo operato l'impegno a diventare una città sempre più "accessibile" e che nell’ottobre 2019 è stata cornice della Universal Design Week".

"Il progetto WoW, ideato e promosso dall’Associazione “Lo Spirito di Stella” Onlus, dal 2017 permette a persone di culture e abilità diverse, di vivere l’esperienza unica ed indimenticabile dell’uscita in mare in barca a vela. La missione: dimostrare che le barriere architettoniche si possono abbattere. L’obiettivo: lanciare l’appello di rispettare i valori sanciti dalla Convenzione Onu per i Diritti delle persone con disabilità. Per quanti hanno partecipato alle prime quattro edizioni, “WoW” ha rappresentato una grande “famiglia inclusiva” con la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le proprie diversità. E questo sarà lo spirito col quale si svolgerà anche la nuova edizione. L'obiettivo di WoW 2021 è dimostrare, concretamente, come la disabilità non debba essere correlata all’idea di reclusione, ma che invece possa essere un’opportunità di vita. Ogni giornata sarà un concentrato di esperienze, emozioni e testimonianze e diventerà un simbolo di inclusione e di aggregazione".

"Le attività sono completamente gratuite: in ogni uscita sarà imbarcato un equipaggio speciale, composto da persone con disabilità e i loro accompagnatori in grado di cooperare nella conduzione dell'imbarcazione e di "raccontare" l'avventura mettendo in evidenza le loro personali caratteristiche - si legge ancora -. L'equipaggio sarà accolto a bordo de Lo Spirito di Stella e verrà ragguagliato sulle regole di bordo, saranno assegnati i ruoli, illustrati i fondamentali di navigazione e raccontato lo spirito di gruppo".



Per Spirito di Stella sarà una lunga campagna ed è stata presentata nei giorni scorsi

all'isola della Certosa. "Si tratta di un luogo caro alla gente di mare, una delle sedi del Salone nautico, inaugurato il 29 maggio, e della Biennale. Lo Spirito di Stella ormeggerà grazie al supporto del Polo Nautico "Vento di Venezia" per tutta la durata della sosta veneziana del progetto WoW.

Nel corso della giornata è stato possibile visitare il catamarano e incontrare l'equipaggio e Andrea Stella, armatore de Lo Spirito di Stella e anima del progetto WoW. Protagonisti delle prime uscite in mare anche le associazioni Vicenza for Children e Special Olympics San Marino: due realtà che da tempo hanno legato le proprie attività al progetto WoW.



"Altra beneficiaria del progetto - si legge nella nota - sarà Fondazione Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp, a Limestre (Pistoia), accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e, attraverso i Dynamo Programs, nelle maggiori città italiane in ospedali, case famiglia e associazioni. Per WOW 2021, la Onlus ha contribuito a individuare le famiglie da coinvolgere nell’iniziativa, famiglie con bambini con patologie gravi o croniche che hanno vissuto l’esperienza Dynamo Camp, e messo a disposizione una persona di Staff per ogni tappa. Come WOW, la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp ha l’obiettivo di donare svago e divertimento, anche attraverso esperienze che le famiglie mai avrebbero pensato di poter fare. Dal 2007, in 14 anni di attività, Dynamo Camp ha gratuitamente offerto programmi di Terapia Ricreativa a 52.000 bambini con gravi patologie e loro familiari. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Il progetto WoW 2021 gode del concorso del Ministero della Difesa grazie al supporto di Marina Militare e Capitanerie di Porto. A bordo del catamarano saranno ospitati gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) e i soci di Anafim onlus, l'Associazione che si occupa dell'assistenza ai figli con disabilità del personale militare e civile della Difesa".

"WoW è nato dalla volontà del Presidente dell’Associazione, Andrea Stella - si legge nella nota -: tornare a solcare il mare, nonostante la disabilità. Dopo un incidente durante un soggiorno a Miami nell'agosto del 2000 che lo costringe alla sedia a rotelle, l'imprenditore vicentino si fa portavoce dei diritti per i disabili. Nel 2003 fonda l'Onlus “Lo Spirito di Stella” e progetta l'omonimo catamarano, realizzando così il suo sogno di tornare al timone. Anche in questa quinta edizione, WoW si pone l’obiettivo di spiegare, (in)formare e divulgare i 7 princìpi dello #UniversalDesign, associandoli alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il termine, introdotto nel 1985 dall'architetto americano Ronald M. Mace della North Carolina State University, indica una metodologia di progettazione ideale per prodotti ed ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili da tutti, indipendentemente dalla loro età, capacità e/o condizione sociale. I sette punti (equità, flessibilità, semplicità, percettibilità, tolleranza per l'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti) verranno reinterpretati, nella routine WoW, in regole deontologiche da osservare durante la vita a bordo, nel rispetto delle esigenze collettive. Tanti gli sponsor, le associazioni e le aziende che hanno deciso di "salire a bordo" di WoW e di percorrere con "Lo Spirito di Stella" le coste italiane del Mediterraneo. Anche le istituzioni hanno espresso la loro adesione al progetto, attraverso la concessione del patrocinio del Ministro per lo Sport e la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa. Una grande famiglia con un solo obiettivo: virare tutti assieme verso un'accessibilità universale a dimostrazione di come, ancora una volta, le barriere più difficili da superare siano quelle mentali".

Per rimanere aggiornati e seguire il viaggio de "Lo Spirito di Stella” sulle varie piattaforme digitali: il sito web www.wheelsonwaves.com, il canale youtube e i social network Facebook Instagram. Per sostenere i progetti de Lo Spirito di Stella è possibile donare il tuo 5 x 1000.