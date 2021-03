Spezzino verso i 12mila richiamati

La Spezia - Sfiora quota 9mila l'ammontare dei vaccini somministrati oggi in Liguria. Sono precisamente 8.780, quasi 5mila Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca. Circa 253mila le dosi inoculate in Liguria da inizio campagna (l'81 per cento di quelle ricevute dalla struttura commissariale); di queste, poco meno di 88mila sono seconde dosi, quindi tanti sono i liguri 'richiamati'. In Asl 5 sono stati somministrati oltre 33mila vaccini, di cui 877 nella giornata odierna. Un terzo circa (11.840) dei vaccini somministrati dall'azienda sanitaria spezzina sono richiami.