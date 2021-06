Spezia verso i cinquantamila vaccinati, una vittima a Sarzana

La Spezia - Sono 5 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.485 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 482 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 1, Genova 4, La Spezia 0.



Il bollettino odierno contiene anche un nuovo decesso, avvenuto al San Bartolomeo di Sarzana dove ieri è mancato un uomo di 78. Il numero ligure delle vittime da inizio pandemia sale quindi a 4.343 mentre sono state 467 quelle mancate nello Spezzino. Continua a scendere invece il numero dei ricoverati (4 meno di ieri) che si attestano a 67 in Liguria, con 12 terapie intensive, e 11 al San Bartolomeo dove sono invece 2 i pazienti più gravi.

Grazie ai 16 odierni salgono a 96933 i guariti nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza mentre ad oggi i casi attivi sono 1780 di cui 242 nella nostra provincia dove restano in sorveglianza attiva 113 persone.



La percentuale fra vaccini ricevuti e somministrati si attesta oggi al 94% mentre salgono a 390.773 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre gli spezzini sono 49.017.



In merito all'incidenza del virus il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha aggiunto: "Sul fronte dell’incidenza, la Liguria è a 8 casi su 100mila abitanti a settimana. A livello provinciale, la situazione migliore è quella dell’imperiese, a quota 1. La provincia di Savona segna 12 casi, quella della Spezia 7 e la Città metropolitana di Genova 7”.