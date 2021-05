Spezia-Torino, ordinanze anti assembramenti e sulla vendita di alcolici

La Spezia - In occasione di Spezia-Torino, in programma al Picco sabato 15 maggio alle 15.00, il sindaco Pierluigi Peracchini questa mattina ha firmato l’ordinanza per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. "Si tratta di misure che, a seguito dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si rendono necessarie al fine di evitare occasioni di assembramento tipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche", spiega la nota di Palazzo civico.



Sabato 15 maggio, così l'ordinanza, è disposta la chiusura al pubblico delle seguenti aree nonché il divieto di stazionamento - fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private - nelle stesse: dalle ore 10:00 alle ore 14:45- Via Don Giovanni Minzoni, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Via Santorre di Santarosa, tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio; Via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia; Via XXV Maggio, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Largo Michele Fiorillo.



Dalle ore 11:00 alle ore 22:00 Via dei Pioppi, tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno; Via XV Giugno, tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini; Via Baracchini, tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro; Pista ciclabile di Fabiano, tratto compreso tra via Nazario Sauro e Via dei Buggi; Viale Nicolò Fieschi, tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola, carreggiata e marciapiedi ambo i lati; Viale Giuseppe Garibaldi, tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Cavour carreggiata e marciapiedi ambo i lati.



Inoltre, il sindaco Peracchini ha firmato un’ulteriore ordinanza finalizzata ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in relazione allo svolgimento della partita, che prevede limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro, compreso il possesso ed infine eliminare le problematiche relative all’abbandono di contenitori di vetro. Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 di sabato 15 maggio, su tutto il territorio comunale è fatto, dunque, divieto di vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche solo presso i locali e le aree e spazi pertinenziali destinati ad esercizio pubblico.



E ancora, stamani, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza, è stata confermata da parte di Asl 5, per sabato, la dislocazione di tre presidi sanitari e la presenza di volontari della Croce Rossa per la distribuzioni di mascherine. E’ stata inoltre valutata un’intensificazione della vigilanza nel pomeriggio di domenica 16 maggio prossimo, in concomitanza con il risultato della partita Benevento-Crotone, che potrebbe confermare la permanenza dello Spezia nella massima serie. Alla riunione del Comitato, tenutasi online, hannopartecipato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il Questore Silvia Burdese, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Antonio Bruno, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimo Benassi, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Leonardo Bruni, il Comandante della Polizia Locale della Spezia, Francesco Bertoneri, per la Provincia della Spezia, Gianni Benvenuto, il Direttore del Servizio 118 Fabio Ferrari, il Presidente della Croce Rossa della Spezia, Luigi De Angelis ed il Direttore organizzativo dello Spezia Calcio, Pierfrancesco Visci.