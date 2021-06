Spazzamento e pulizia isole quotidiani, la notte lo svuotamento dei cestini

La Spezia - È stato implementato il servizio di raccolta rifiuti e decoro urbano all’interno del Comune di Ameglia. D’ora in poi, per tutta la stagione estiva, il servizio di spazzamento sarà attivo sette giorni su sette nelle frazioni, con l’aggiunta di un giro quotidiano in notturna dedicato allo svuotamento dei cestini stradali su tutto il territorio comunale. Fra le novità di quest’anno c’è l’attività di decoro relativa alle isole zonali, in modo da evitare episodi di abbandono dovuto all’afflusso turistico e necessaria a garantire e tenere monitorato il corretto funzionamento dei contenitori: è previsto un ciclo di pulizia quotidiano nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi verrà fatto due volte, la mattina ed il tardo pomeriggio. Sempre in merito alle isole zonali è stata aumentata sia la frequenza degli svuotamenti sia il numero dei lavaggi delle strutture. Inoltre, sarà incrementato il servizio di spazzamento nei borghi di Ameglia e Montemarcello.



«Con l’arrivo della stagione estiva ci siamo impegnati a potenziare i servizi ambientali nel nostro comune, così da garantire sempre decoro e pulizia sia ai residenti che ai turisti – spiega l’assessore all’Ambiente e Raccolta Rifiuti Andrea Bernava – i miglioramenti non finiscono qui però, perché stiamo lavorando per aumentare il numero delle isole zonali anche nelle frazioni, così da aver un servizio di raccolta omogeneo, efficiente e sempre a disposizione degli utenti in tutto il nostro territorio»