Sovraffollamento e lavori in corso: cosa succede nelle scuole spezzine

La Spezia - Il tema delle classi in sovrannumero è puntuale come ogni anno. Ad aggravare la situazione però c'è la pandemia che anche se al momento ha i numeri contenuti rappresenta ugualmente un enorme grattacapo per il rientro a scuola. Ed è così che tra un incastro di orari e di docenze gli istituti secondari di secondo grado si stanno organizzando per cercare di tornare in classe, in sicurezza, e garantire ai ragazzi il giusto distanziamento. C'è un però: stando a un dato fornito dalla Cigl regionale in Liguria, in totale, le classi troppo numerose sarebbero almeno 622 tra secondaria di secondo grado e scuole medie.

Croce per l'apprendimento e i docenti, delizia per gli studenti che vanno d'accordo, il sovraffollamento è un tema molto caro sia ai sindacati che alla scuola: ogni anno le classi troppo numerose sono al centro del dibattito. Ed è così anche adesso. In una nota diffusa a livello regionale da Cgil i numeri vengono definiti "preoccupanti per cui servirebbero risorse e organici sufficienti per sdoppiare le classi e garantire una vera ripartenza in sicurezza Quello che sta per iniziare sarà il terzo anno di convivenza con il virus e la vaccinazione è l’unico strumento che abbiamo per ripartire in tranquillità”. Su questo fronte, già nelle scorse settimane erano stati annunciati nuovi finanziamenti ministeriali per aumentare il numero degli organici al fine di alleviare le pressioni, ma la validità sarebbe fino al 31 dicembre, senza nessun annuncio per eventuali proroghe.

Il problema è sì regionale e alla Spezia molti dirigenti scolastici hanno fatto delle scelte. Un esempio arriva dal liceo Classico Lorenzo Costa che ha inviato una lettera al Miur sottolineando una precisa problematica: "Risultano formate, per il primo anno di Liceo, .5 sezioni con una media di 28 studenti per classe (e in alcuni casi, di n.30/31 studenti) - si legge in uno stralcio della lettera che prosegue - . Assumendo provvisoriamente per validi i parametri per la formazione delle prime classi, [...]emerge con evidenza come la programmata distribuzione non consenta, in primo luogo, il sostanziale ed effettivo rispetto del principio precauzionale per l'emergenza sanitaria in corso che, particolarmente quest'anno, avrebbe dovuto costituire priorità fondamentale per consentire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza e scongiurare, in caso di nuova ondata, le gravi difficoltà (per insegnati e alunni) che hanno caratterizzato il precedente anno scolastico. E' infatti evidente e chiaro che se una classe sarà composta di.28/30 alunni e sarà destinata ad un'aula di circa mq.40/45, gli studenti ed i professori si troveranno, se non in aperta violazione delle norme di sicurezza (non solo sanitaria), certamente in potenziale pericolo di contagio e di incertezza nel regolare svolgimento delle lezioni in presenza. I risultati di una buona didattica e gli obiettivi di massimo apprendimento per i ragazzi (che riteniamo costituiscano a tutt'oggi il fine fondamentale di un Istituto liceale quale il Liceo Costa) ricevono concreta e più certa attuazione quando il numero degli studenti per classe è ridotto e meglio consente al corpo insegnante di instaurare un rapporto personale con gli studenti e una più attenta cura al singolo alunno”.

“Stupisce e rammarica il fatto che il Liceo Classico - si legge ancora -, pur non avendo problemi di spazi e di logistica (risulta, infatti, che ben due aule siano state messe a disposizione della vicina struttura ex Don Rubino) e che, pertanto, ben potrebbe essere formata una sezione aggiuntiva, non possa invece contenere il numero degli studenti all'interno delle singole classi e consentire il più adeguato numero mediale di n.23/25 alunni per classe. E' dunque necessario e doveroso ottenere dalle Autorità Competenti flessibilità e deroghe ai criteri di composizione delle prime classi e, soprattutto, richiedere un aumento del numero della dotazione organica, principale elemento ostativo, nel caso del liceo Costa, alla proficua e adeguata distribuzione degli studenti.. [...] si confida nell'attenta considerazione della presente istanza e si attende con urgenza motivato riscontro che dia conto non tanto degli elementi normati ed astratti applicati, ma soprattutto dell'indirizzo politico e dei principi fondamentali che si intendono perseguire e realizzare per l'imminente anno scolastico”.

Se dal Classico è partita una lettera al ministero, in altri tre istituti l'organizzazione e le strategie sono differenti. La dirigente del Cardarelli Sara Cecchini, che amministra Artistico e Geometri, ha fatto delle scelte chiare: "In passato abbiamo avuto un'eccedenza di iscritti soprattutto per l'indirizzo musicale e siamo riusciti a rimanere nei termini previsti con classi da 25 iscritti. Al Cardarelli con enormi sacrifici, per non dire salti mortali, siamo in linea. Per contenere i numeri abbiamo però dovuto non accettare alunni che volevano entrare nelle seconde".



Il Capellini Sauro ha un nuovo dirigente scolastico, si chiama Antonio Fini e arriva dalla gestione di un istituto comprensivo. Al tecnico e al nautico gli studenti seguono insieme le materie di base per poi passare a quelle di indirizzo per le classi terze, quarte e quinte. Una situazione dunque che varia con classi che arrivano anche a 27 alunni, è il caso della prima a indirizzo meccatronico. "Sicuramente il sovraffolamento è una situazione comune e stiamo Stiamo valutando spazi disponibili. Anche i protocolli di sicurezza sottolineano che il distanziamento viene applicato dove è logisticamente possibile. Ciò non toglie che in tutte le scuole si lavorerà sugli spazi disponibili e per al meglio possibile. Va ricordato però che i ragazzi non sono statue e i dati sul vaccino sono confortanti. Per molti aspetti siamo ancora nel campo delle ipotesi e l'auspicio è che anche in futuro il numero alunni per classe sia gestito indipendentemente dal Covid. Il sovraffollamento è problema anche didattico e negli ultimi tempi il mondo della scuola deve porre attenzione al singolo perché ogni alunno è portatore di bisogni".

"Noi ci atteniamo alle norme che arrivano - prosegue, c'è da dire però che i domcumenti non sono univoci. Andranno fatte anche valutazioni sulla Dad, ad esempio. Perché in un anno siamo passati dal ritenerla uno strumento fondamentale a demonizzarla completamente, ha avuto comunque un suo valore anche per i docenti che hanno imparato a utilizzarla. E' un tema sul quale dibattere".

Uno degli istituti con il maggior numero di iscritti è il liceo Mazzini che per l'anno scolastico 2021-2022 avrà anche una sede distaccata in Via La Marmora, con spazi da condividere anche con altri istituti. I lavori procedono ma potrebbero sforare oltre il suono della prima campanella e quindi si pensa ad un'altra soluzione: istituire un terzo turno di lezione.

"Nel momento in cui i lavori di ristrutturazione saranno completati non avremo situazioni di particolare allarme dovute al sovraffollamento - spiega la dirigente scolastica del liceo Mazzini Francesca Del Santo - però al momento non abbiamo ancora la certezza che saranno completati in tempo. Chiaramente devono esserci garanzia di sicurezza per tutti: per i lavoratori e per gli studenti. Questo si tradurrà con l'introduzione di un terzo turno di entrata a scuola, nel pomeriggio, a rotazione, per tutti gli studenti che frequentano il nostro istituto. E' possibile una consegna, in tempi brevi, al piano terra sul quale però incombono i lavori del primo piano. I tempi di allestimento sarebbero comunque troppo ristretti. L'assegnazione dei locali fa guardare con fiducia per il futuro ma finché non abbiamo una disponibilità reale dobbiamo orientarci con tre turni, che si integrano con le entrate differenziate alle 8 e alle 9.30. ".