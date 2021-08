Sos Afghanistan, la rete incontra il prefetto: "Noi ci siamo e vogliamo accogliere"

La Spezia - Vogliono essere parte attiva nell'accoglienza delle famiglie afghane che potrebbero arrivare anche alla Spezia. Lo hanno ribadito e si sono ritrovati in un centinaio sotto il palazzo del Governo, questo pomeriggio, per poi incontrare la prefettura. Sono i membri della rete Sos Afghanistan la Spezia del quale fanno parte associazioni di volontariato, sindacati e comitati.

"Vogliamo dare un segnale alla città - spiega Viviana Cattani - e siamo nati spontaneamente. Siamo disponibili all'accoglienza, siamo una realtà trasversale e nasce dall'esigenza di aiutare le nostre 'sorelle afghane'. Rappresentiamo tante voci del territorio e chiediamo al prefetto di indicarci ciò che serve, vogliamo essere un'integrazione per chi si sta già impegnando. Ci siamo per rinnovare anche ciò che rappresenta la Spezia Porta di Sion".