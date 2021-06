Sono oltre 370mila i liguri che hanno completato il vaccino

La Spezia - Sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.112 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 2.093 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 4, Genova 14, La Spezia 1, non riconducibili alla residenza in Liguria 1.

Sono invece tre le vittime inserite nel bollettino odierno che portano il totale ligure da inizio pandemia a 4.340 mentre il numero dei decessi spezzini resta fermo a 465. Ancora buone notizie sul fronte ospedaliero dove i ricoverati continuano a calare in modo costante. Oggi si registra una differenza di -7 rispetto a ieri con il totale ligure a 90 (con 20 terapie intensive) e quello in Asl5 a 14 (con tre terapie intensive).

Sono i 70 i nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 96.757 mentre i casi attivi in Liguria sono 1885 dei quali 254 nello Spezzino dove ci sono anche 150 soggetti in sorveglianza attiva su 950 liguri.

Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 95%. I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono infine 370.813, dei quali 46.786 spezzini.