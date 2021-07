Solitudine e accesso ai servizi, nuovo grido d'allarme per gli anziani

La Spezia - Consapevoli che l’emergenza Covid 19 ha determinato una grave caduta dei livelli economici e sociali, portando molti cittadini a situazioni di grave disagio e facendo altresì emergere la carenza dei servizi territoriali che non sono in grado di dare risposte concrete ai vecchi e nuovi bisogni dei cittadini soprattutto anziani e fasce deboli, a fine 2020 le segreterie provinciali dei sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Pensionati avevano lanciato ai 32 Comuni della provincia un accorato appello: rilanciare il welfare territoriale attraverso una nuova contrattazione sociale e e la sottoscrizione di un protocollo di intenti.



A distanza di un anno molte problematiche sono ancora sul tavolo e le sigle dei pensionati lanciano un nuovo grido d'allarme tramite Carla Mastrantonio e Davide Fazioli, della segreteria generale Spi Cgil, Antonio Montani e Maurizio Del Vigo, della segreteria Cisl pensionati, e Marcello Notari, segretario Uil pensionati.

"La nostra richiesta era supportata anche dalla certezza che le opportunità offerte dai finanziamenti derivanti dai vari decreti e soprattutto dal Pnrr, saranno le ultime, e non coglierle sarebbe oltremodo irresponsabile. Chiedevamo di aprire un confronto che, a partire da una attenta analisi dell’esistente si ponesse l’obiettivo di organizzare servizi in grado di rispondere ai crescenti bisogni. Oggi siamo a fare il punto di quanto è stato fatto in questi mesi".



"Abbiamo incontrato 20 amministrazioni comunali, tra le quali La Spezia, Sarzana, Lerici, Levanto, Arcola, Santo Stefano, e con tutte abbiamo sottoscritto un protocollo di intenti che impegna le parti alla costituzione di osservatori che analizzino: fragilità e nuove povertà; emergenza abitativa; spesa sociale; offerta di servizi come trasporto protetto e telesoccorso; assistenza domiciliare; politiche per l’invecchiamento attivo; servizi sociosanitari integrati che vedano il coinvolgimento dei Distretti Socio Sanitari. Si sono costituiti tavoli di confronto permanenti con tutte le amministrazioni comunali - spiegano i sindacalisti -. Per i restanti 12 Comuni della provincia si sono avviati i primi incontri, a livello di ambiti sociali territoriali, che hanno messo in evidenza una carenza di servizi sociosanitari e trasporti scolastici".



In Val di Vara e Riviera (distretto17) ci sono caratteristiche demografiche uniche nel panorama nazionale. La media degli ultra 65enni supera il 33% della popolazione, con punte del 40% in alcuni comuni della Val di Vara. Si pensi che la media nazionale è del 23,7% e quella ligure del 29,3%.

In alcuni centri della Val di Vara il rapporto giovani e anziani è di 307,4 anziani ogni 100 giovani, superando in modo esponenziale la media nazionale che è 178,4 e quella regionale 200,7.

Considerata l’orografia di questi territori e le problematiche delle infrastrutture viarie occorre da subito individuare siti e strutture tipo: case di comunità; ospedali di comunità; assunzione di nuove figure sanitarie tipo infermieri di famiglia che in sinergia con i MMG e gli specialisti ASL renda reale la presa in carico cittadini anziani e non con patologie croniche; assunzione di assistenti sociali e Oss che consentano una reale integrazione dei servizi domiciliari a partire dell’assistenza domiciliare; riorganizzazione del Tpl integrandolo con le associazioni del terzo Settore presenti sul territorio. In modo da consentire un’offerta adeguata di trasporto protetto ai tanti anziani residenti.

Per il trasporto in emergenza sanitaria (112) è ineludibile la presenza in zona di una

stazione di elisoccorso.

"Per il resto del territorio abbiamo analizzato e condiviso i dati dell’offerta dei servizi esistente in relazione anche ai bisogni riscontrati in questi mesi drammatici. Da questa prima tornata di incontri - concludono i sindacati - è emersa l’esigenza di assunzioni di personale in ambito sociale (assistenti sociali, Oss) e in ambito sanitario (infermieri di comunità) che rendano possibile la presa in carico di tutti i soggetti deboli.

Nell’ultimo anno sono aumentati i cittadini con difficoltà economiche, quindi la presa in carico di questi deve prevedere aiuti fiscali, tariffari e soprattutto, per i giovani, inserimenti lavorativi.

Altro problema per gli anziani è la solitudine. Abbiamo convenuto che nei prossimi incontri affronteremo il problema introducendo politiche sull’invecchiamento attivo sia per quanto attiene la promozione sociale sia per la protezione che comporta anche alcune forme di assistenza.

In alcuni ambiti abbiamo proposto anche la creazione di “condomini sociali” che negli anni si sono dimostrati un’efficace risposta alla solitudine degli anziani. Altro impegno sarà l’organizzazione dei servizi di trasporto protetto sia per esigenze sociali che sanitarie.

Siamo all’inizio di un percorso importante, abbiamo un’opportunità irripetibile. Noi non lasceremo cadere la disponibilità che le istituzioni ci hanno manifestato in questi primi incontri: andremo avanti con il chiaro obiettivo di dare risposte corrette ai pensionati che rappresentiamo".