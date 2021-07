Socialità e benessere, le attività di Anteas per gli anziani spezzini

La Spezia - Anche quest'anno l'associazione Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà), presente da anni sul nostro territorio, si dedica agli anziani. Grazie al finanziamento del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Patto di sussidiarietà 'Anziani: Ben-essere in Liguria', l'associazione ha infatti messo in campo una serie di attività in alcuni Comuni della provincia spezzina. "Visto il momento di grande complessità, disorientamento e solitudine che gli anziani stanno vivendo, soprattutto dal punto di vista sanitario e relazionale - spiegano da Anteas -, l'obbiettivo è promuovere il benessere integrato degli anziani attraverso un ciclo di attività di incontro e attività fisica leggera semplici e accessibili. Si intende ricostruire insieme agli anziani una quotidianità serena e contribuire così a ricreare un 'senso di normalità', ormai sospeso da tempo. Nel rispetto delle norme anti-covid proveremo a promuovere un distanziamento fisico ma una vicinanza/prossimità sociale, convinti che di socialità e di qualità delle relazioni ci sia sempre più bisogno e desiderio. Soprattutto per gli anziani, è proprio ora che non è possibile stare insieme, che si apprezza di più la bellezza della condivisione, dell'ascolto, della fiducia reciproca".



Grazie alla collaborazione con Associazione La Famiglia Odv e Mondo Nuovo Caritas, Anteas ha presentato il progetto 'Il tempo di avere fiducia', che consiste in una serie di iniziative all'aperto (in attesa della riapertura dei Centri Sociali Anziani), nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, lavorando in piccoli gruppi, quali attività di movimento tese a favorire l'armonia del corpo e della mente, 'passeggiate fotografiche' dedicate alle bellezze dei nostri luoghi, dialoghi su temi come la salute, la nutrizione, la crisi sanitaria e la musica come momento di socializzazione ed espressività.



Un ulteriore servizio Anteas vede un gruppo di volontari effettuare telefonate a casa degli anziani per monitorare il loro benessere. E ancora, le famiglie sono invitate il 25 luglio alle 17.30 al Parco di Via Bellini a Fossitermi, in occasione della Giornata Mondiale degli Anziani e dei Nonni, giornata istituita da Papa Francesco, per un pomeriggio dedicato agli anziani, organizzato appunto da Anteas in collaborazione con Azione Cattolica, Ufficio diocesano di pastorale famiglia, Associazione La Famiglia e Mondo Nuovo Caritas. "Dopo il saluto delle Autorità, per la gioia di grandi e piccini si terrà un momento di intrattenimento con Fra Apollonio, un modo per mettere in relazione nonni e nipoti e sorridere insieme. Al termine sarà celebrata la S. Messa e con il Messaggio che Papa Francesco ha dedicato agli anziani sarà donata anche una pianta aromatica ad ogni partecipante per ricordare che 'gli anziani danno sapore alla famiglia, rappresentano le radici della famiglia con le loro storie' spesso piene di forza, coraggio, e la loro saggezza", spiegano da Anteas. Per il calendario completo delle attività è possibile rivolgersi all'associazione ai numeri 0187 253239 oppure al 393 1479654