La Spezia - Il suono delle sirene dalle imbarcazioni ha rieccheggiato per tutto il golfo. E' stato il gesto simbolico che il mondo marittimo ha voluto fare in memoria di Angelo Capurro, 62 anni, morto a bordo della nave Ital Libera mentre navigava nell'oceano indiano. La sua salma non ha ancora fatto rientro in Italia e questa mattina, puntuale alle 12, tutte le navi ormeggiate hanno fatto suonare le sirene. Il promotore dell'iniziativa è Padre Gian Luigi Ameglio che ottenuti i permessi dal comandante Stella, della Capitaneria di Porto, ha voluto tenere alta l'attenzione su questa dolorosa vicenda che ha scosso profondamente la comunità e la famiglia, che risiede in provincia, che a più di un mese di distanza non ha potuto ancora dare degna sepoltura al proprio congiunto.

Padre Gianluigi ha divulgato l'iniziativa sulle sue pagine social commentando: "Il Golfo risponde al nostro invito".



Il video pubblicato da padre Gian Luigi