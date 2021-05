Sicurezza sul lavoro, corso in Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia informa che il prossimo corso obbligatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sui principali rischi e le relative misure di prevenzione e protezione (ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato regioni del 21.12.2011) per i lavoratori dipendenti (e/o soci e collaboratori) si svolgerà dal 17 maggio in aula, presso la nostra sede in via Fontevivo 19 alla Spezia e in contemporanea in modalità webinair sulla piattaforma Microsoft Teams. Gli imprenditori in accordo con i propri dipendenti potranno scegliere la modalità preferita per seguire il corso. Il Testo unico per la sicurezza, stabilisce che tutte le aziende devono somministrare a tutti i loro dipendenti un percorso di formazione riguardante la sicurezza sul lavoro. I corsi sulla sicurezza sul lavoro, che devono essere svolti durante l’orario di lavoro, sono obbligatori e il datore di lavoro ha l’onere di organizzarli e sostenerne il costo. Il corso è necessario per educare adeguatamente i lavoratori alla gestione di emergenze o incidenti. Anche alla luce dei recenti incidenti sul lavoro è estremamente importante che i lavoratori conoscano le principali manovre da effettuare in caso di emergenza o di situazioni pericolose. Per iscrizioni e ulteriori informazioni sulla classe di rischio ed il calendario completo è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187286648 - e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it