Sfalci e manutenzioni stradali, cantieri aperti in tutta la provincia

La Spezia - Grazie ad una riorganizzazione del bilancio dell’Ente, sviluppata dagli uffici finanziari dell’Amministrazione nell’ambito del programma di risanamento economico in corso di attuazione in questi mesi, la Provincia della Spezia è riuscita a reperire, e stanziare, 300 mila euro a favore del capitolo di spesa dedicato agli interventi di manutenzione della rete stradale provinciale spezzina.



Si tratta di risorse strategiche che serviranno a finanziare un doppio e vasto programma di interventi di pulizia e sfalcio dei bordi stradali, il tutto operando in sinergia con le amministrazioni locali, i Comuni, con cui sono aperte convenzioni su questo tipo di attività manutentive.



Di queste risorse attivate 150 mila euro sono i fondi destinati all’apertura di cantieri stradale di manutenzione e pulizia, ovvero primariamente opere di sfalcio, direttamente gestiti dalla Provincia, mentre gli altri 150 mila euro finanzieranno, a compensazione delle spese, le medesime attività stradali realizzate tramite le convenzioni in atto con i Comuni spezzini.



Gli uffici tecnici della Provincia hanno suddiviso il territorio ed individuato tre macro zone: Riviera, Val di Magra e Val di Vara, su cui coordinare gli interventi; ad ogni zona è stata associata una ditta specifica questo per poter operare contemporaneamente su almeno tre cantieri stradali, oltre a quelli già in corso di attivazione nell’ambito delle convenzioni.



La programmazione degli interventi seguirà criteri di razionalizzazione degli stessi che consentano di garantire una continuità lungo i percorsi individuati, anche per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie disponibili, tenendo anche presente la necessità di evitare disagi alla circolazione stradale.



“L’impegno che abbiamo portato avanti in questi mesi ha garantito che la Provincia potesse avere la capacità di sviluppare un bilancio sempre più stabile, in grado di reperire le risorse necessarie a quegli interventi primari per la manutenzione del territorio. Questo anche in un momento di grande difficoltà e nel corso di un processo di risanamento dei conti dell’Ente che si avvia verso la definiva uscita dalla condizione di pre dissesto. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Il bilancio, anche se segnato da mancate risorse ed eccessivi trasferimenti di fondi verso lo Stato, è però sempre stato costruito nell’ottica di garantire servizi alla comunità, senza gravare i cittadini di ulteriori oneri fiscali o disagi. Si tratta di un lavoro complesso in cui gli uffici dell’Ente si sono impegnati per ottenere i fondi necessari proprio a quegli interventi sul territorio che riteniamo strategici, sfruttando al massimo ogni risorsa finanziaria a disposizione.



La cura e la manutenzione della rete stradale, un impegno importante a cui diamo molta attenzione sapendo quali sono le esigenze dei cittadini e degli enti locali, è improntata esclusivamente sulla sicurezza e questo vuol dire anche garantire lo sfalcio e la ripulitura dei bordi stradali. Lo facciamo direttamente con un intervento tecnico realizzato con nostre squadre, lo facciamo in sinergia con i Comuni attraverso convenzioni.



L’obiettivo ora è quello di sviluppare celermente gli interventi già in programma, in modo da avere in poche settimane un risultato definitivo, su questo il lavoro congiunto con i Comuni ha già permesso l’avvio dei primi cantieri, gli altri saranno attivati nei prossimi giorni”.