Settimana Santa, il calendario dei riti presieduti dal vescovo

La Spezia - Nonostante le restrizioni e i limiti ancora in atto, le celebrazioni della Settimana Santa quest’anno si svolgono regolarmente. Pubblichiamo quindi il calendario dei riti presieduti dal vescovo:

Domenica delle Palme - Alle 10.30, a Sarzana, Messa solenne e benedizione dei rami di palma e di ulivo nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Analogo rito il vescovo ha presieduto ieri sera in cattedrale alla Spezia;

Giovedì Santo - In cattedrale, alla Spezia: alle 9 Messa Crismale, con la presenza di tutti i sacerdoti e dei diaconi permanenti della diocesi; alle 18 Messa “in Cena Domini”. Non si terrà la lavanda dei piedi;

Venerdì Santo - In cattedrale, alla Spezia: alle 8, ufficio delle Letture e recita di Lodi. Alle 17 Celebrazione della Passione del Signore (non si celebra la Messa);

Sabato Santo - In cattedrale, alla Spezia: alle 8 ufficio delle Letture e recita di Lodi. Alle 19.30 solenne Veglia di Pasqua (con conclusione entro le 21.30);

Domenica, solennità di Pasqua - Alle 10.30 Messa pontificale e benedizione solenne nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Alle 18 Messa pontificale nella basilica concattedrale di Sarzana.