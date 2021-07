Sette nuovi positivi in Liguria, stabili gli ospedalizzati

La Spezia - Sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.747 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.488 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 5, Savona 0, Genova 1, La Spezia 1.

I casi attualmente attivi in Liguria sono invece 1.313 di cui 209 nello Spezzino dove ci sono 27 soggetti in sorveglianza attiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati oggi in Liguria il numero scende di una unità rispetto a ieri attestandosi a 21 ricoverati di cui 7 in terapia intensiva, dato che nella nostra provincia segna solo un ospedalizzato al Sant'Andrea della Spezia. Immutato, fortunatamente, il numero dei decessi che restano 4.352 in Liguria da inizio pandemia, di cui 471 nell'Asl 5.

Per quanto riguarda la percentuale di vaccini somministrati su consegnati arriva oggi al 87%. In totale i Liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 505.126, di cui 66.756 nello Spezzino.