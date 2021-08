Servizi cimiteriali, Filcams Cgil e Fisascat Cisl: “I problemi non sono affatto risolti”

La Spezia - “Prendiamo atto che secondo una organizzazione sindacale nella gestione dei servizi cimiteriali va tutto bene; però vorremo capire da quali dati risulterebbe che la situazione è così idilliaca”.

Così Daniele Viviani, Filcams Cgil, Clarke Ruggeri ed Enrico Raffellini, Fisascat Cisl, commentano le dichiarazioni rese dalla Uiltrasporti (leggi qui).



“Le nostre ripetute denunce delle scorse settimane non sono derivate da alcun atteggiamento strumentale, ma da testimonianze dai lavoratori, che hanno sempre lamentato un clima di tensione, situazioni di sfruttamento e lesive dei loro diritti, oggettive diminuzioni delle ore lavorative con relativa perdita economica. Come è possibile che circolino atti che dimostrano la congruità della gestione dell'appalto, quando Macroservice non ha ancora trasmesso i dati del costo del lavoro al Comune? I problemi che abbiamo denunciato non sono affatto risolti, e ci meravigliamo della difesa ad oltranza di un sindacato con parole che ci saremmo aspettati dall'azienda”, concludono i sindacalisti di Cgil e Cisl.