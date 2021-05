Seminario online sulla cultura dell'abitare

La Spezia - Il seminario online “La Cultura dell’Abitare” che si svolgerà con modalità webinar il giorno 25 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19. Durante l’incontro saranno presentati i volumi “Dai concorsi fotografici ad una riflessione sul territorio” e “La Città che vorrei, l’abitare e l’acqua”. Gli interessati a partecipare possono inviare la richiesta alla segreteria per la ricezione dell’link di accesso all’evento.

L’evento si tiene in collegamento diretto dalla sede dell'Accademia Lunigianese di Scienze G.Capellini fruibile esclusivamente online tramite la piattaforma GOTOWebinar dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Gli ospiti per ricevere il link di collegamento è richiesta l'iscrizione tramite e-mail formazione@architettisp.it



Per gli architetti: Iscrizione obbligatoria in piattaforma Im@teria Cod. ARSP21052021740202T03CFP00200 La partecipazione riconosce 2 CFP