Scuola oltre la pandemia con il prgetto Dad+

La Spezia - Ventisei istituti scolastici, centinaia di docenti, di cui quaranta individuati come referenti, più di 1.200 video prodotti dei quali oltre trecento catalogati e già presenti: sono i numeri di DADPiù, un innovativo progetto didattico presentato alla Spezia dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini, la vicepresidente di Fondazione Carispezia Cinzia Sani e i dirigenti degli istituti scolastici Isa 1 della Chiappa (capofila), Maria Torre, e Isa 13 di Sarzana, Antonio Fini. Tutto nasce da quando, lo scorso anno, sin dalle prime settimane della tempesta improvvisa provocata dalla pandemia, molti insegnanti, costretti a far lezione a distanza, avevano subito cercato strade nuove per raggiungere i loro allievi. DADPiù ha l’ambizione di unire sempre più le forze e le competenze delle scuole per produrre video didattici di qualità, consapevoli che un equilibrio tra attività in presenza e a distanza dovrà essere ricercato e raggiunto. Grazie al sostegno della Fondazione, che ha permesso di realizzare la piattaforma online www.dadpiù.it, si è così sviluppata un’”avventura” per ora unica a livello nazionale. Di fatto, si sta formando una vera e propria “banca” di video didattici di qualità, elaborati dai docenti coinvolti e validati dai dirigenti scolastici e da un apposito gruppo di supporto, costituendo così un patrimonio cui attingere da parte della scuola tutta. Un anno fa, forse, nessuno ci avrebbe scommesso, ma quanto ora presentato alla Spezia sembra davvero avvalorare una volta di più l’antico detto che invita a “fare di necessità virtù”.