Scuola: manca il protocollo per il rientro in classe

La Spezia - Le scuole non si sono mai fermate e il 23 di agosto sarà un rientro parziale per gli studenti che dovranno affrontare le materie da recuperare. Se gli istituti scolastici proseguono nelle attività organizzative per tutta la popolazione studentesca, che comprende anche chi lavora nell'ambito, l'inizio dell'anno scolastico si annuncia tutt'altro che semplice a partire dal fatto che il protocollo ufficiale per l'anno 2021- 2022 non è ancora stato firmato. In questi giorni sarebbe dovuto arrivare l'accordo con i sindacati: saltato per la questione "Green pass" del personale scolastico. Le delegazioni sindacali in una nota unitaria nazionale di un paio di giorni fa hanno sottolineato come il provvedimento alimenti forti tensioni.

Fumata nera a 10 giorni dal rientro in classe per tanti. Dalle scuole spezzine arrivano già delle rassicurazioni perché non ci sarà alcun vuoto normativo e se la situazione non si sbloccasse rimarranno in vigore gli stessi protocolli della stagione 2020- 2021. Didattica a distanza compresa. Sarà così però fino al 31 agosto, data in cui terminerà ufficialmente il vecchio anno scolastico.

A giocare un ruolo determinante saranno comunque le vaccinazioni: soprattutto sulla questione della Dad, che nella bozza bocciata non è stata citata. Nei giorni scorsi Asl 5, tramite il dottor Cavagnaro, aveva fornito un dato indicativo della fascia 12-17 anni. In provincia si stava superando il 50 per cento, numero destinato ad aumentare in vista del 23 agosto (leggi qui). La copertura vaccinale non dovrà far "dimenticare" mascherine e distanze di sicurezza.

Occhi puntati, sì al calendario, ma anche a come sarà questo avvio del nuovo anno scolastico. Tra le preoccupazioni di docenti e dei dirigenti spezzini: le tempistiche legate alla vera e propria spiegazione del nuovo protocollo agli stessi studenti, affinché non diventi una scritta sulla lavagna che può essere cancellata da un momento all'altro.

Alla Spezia da un punto di vista "strutturale" la Provincia, che ha competenza per le scuole secondarie di secondo grado, recentemente ha affrontato la riassegnazione degli spazi per alcuni istituti e sta lavorando a un "piano Covid bis" per recepire eventuali nuovi lavori, come l'adeguamento per una questione di spazi delle classi, e trovare nuove linee di finanziamento per sostenerli.

La situazione è in divenire. Come detto, sul "Green pass" del personale scolastico la battaglia rimane aperta. Comunque, in linea di massima molte delle regole in vigore, come la mascherina dai 6 anni in su, dovrebbero restare simili a quelle del 2020. Tra le altre novità non si esclude che si possa strare più vicini in classe mantenendo però la distanza di un metro e, su consiglio del ministero, sarà necessario consentire il più spesso possibile il ricambio d'aria in classe aprendo le finestre.