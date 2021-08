Scuola e trasporti: ok al piano provinciale

La Spezia - Tutto pronto in provincia anche per il trasporto scolastico. La firma è arrivata questa mattina, in prefettura, con tutti gli attori chiamati in campo a partire dall'Ufficio scolastico regionale e tutti gli altri enti. Nelle prime due settimane, per dare moto ad Atc di organizzare al meglio il servizio saranno previste le entrate scaglionate, per i ragazzi tra le 8 e le 9 del mattino. Inoltre, anche quest'anno si conferma la strategia del questionario per capire come modulare al meglio l'intero servizio in vista della presenza in classe al 100 per cento.

A fare il punto della situazione è il direttore della sezione provinciale dell'Ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini al termine della riunione. "C'è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti - ha detto ai taccuni di Città della Spezia - e sono stati rispettati i tempi previsti, (leggi qui) in merito alla modulazione del servizio di trasporto scolastico. Tutti gli enti hanno collaborato al meglio: il prefetto ha coordinato il tavolo e si aggiugono l'assessorato all'Istruzione, il Mit, la Provincia Atc e Trenitalia. E' stato fatto un grande lavoro per la capienza massima all'80 per cento dei mezzi e garantire il trasporto in sicurezza bilanciato con l'esigenza dell'offerta formativa".

La campanella suonerà il 15 settembre e in attesa delle ultime indicazioni per dal ministero della Pubblica istruzione sui protocolli da seguire, si va a completare il puzzle sull'organizzazione del rientro a scuola.

"Abbiamo concordato di partire con lo stesso piano dell'anno scorso - ha sottolineato il direttore Peccenini - per le due settimane iniziali, periodo in cui sarà in vigore l'orario scolastico provvisorio. Ci saranno due fasce di entrata: 8 e 9.30. Quando arriverà l'orario definitivo a fine mese si adotterà la doppia fascia con una sola ora di distanza dalla prima alla seconda entrata quindi con un'entrata alle 8 e una alle 9".

Per migliorare e calibrare al meglio il servizio verrà tornerà anche un questionario dedicato agli utenti. "Tutti gli studenti delle secondarie di secondo grado - prosegue Peccenini - sono invitati a compilare un questionario online, come l'anno scorso, per indicare: i loro orari, quale fermata utilizzano. Così facendo Atc potrà avere una mappatura precisa e costruirà un piano personalizzato del trasporto anche per coloro i quali arrivano da zone periferiche".

La capienza sui bus resta all'80 per cento, fatto salvo il cambio di colore delle zone. In vista della riunione che si terrà oggi pomeriggio alle 15 con il ministero Peccenini aggiunge: "Sarà un'assemblea nazionale dei presidi e verranno date le ultime indicazioni su: tasporti, certificati vaccinali. Sarà centrale anche un tema che riguarda direttamente anche la provincia della Spezia: le classi troppo affollate. Aspettiamo, in merito, dal ministero dell'Economia un decreto che dovrebbe consentire di nominare nuovi docenti, personale Ata per garantire la sicurezza, il distanziamento e il recupero degli apprendimenti. Queste risorse aggiuntive speriamo possano risolvere queste criticità".