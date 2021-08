Scomparsa Montefiori, il cordoglio del sindaco e i messaggi della politica

La Spezia - “La perdita di Bruno Montefiori, sindaco della Città della Spezia fra il 1985 e il 1990, getta tutta la nostra comunità in un grande sconforto. Un galantuomo della politica d’altri tempi, dove il bene comune e gli interessi della Città dovevano prevalere sempre sui personalismi". Così il sindaco Peracchini una volta appresa la notizia della scomparsa dell'ex amministratore: "Lunghissima la sua carriera politica, che ha inciso profondamente nella collettività non solo dal punto di vista amministrativo ma soprattutto umano. Montefiori è stato, senza dubbio, uno dei sindaci più apprezzati e stimati dagli spezzini, come testimoniano, a poche ore dalla sua scomparsa, i tanti messaggi di cordoglio. Ricordo la sua telefonata quando fui eletto sindaco e il suo consiglio di praticare sempre l’arte della diplomazia, come lui saggiamente l’aveva messa in campo per evitare la frattura storica fra Psi e Pci alla Spezia. A nome di tutta la città, porgo alla sua famiglia le più sincere condoglianze".



Peracchini non è il solo a lasciare un pensiero per l'ex sindaco, scomparso. Anche Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, ricorda Montefiori: "Un uomo con un profondo rispetto delle istituzioni. Bruno era un socialista dalla visione lungimirante e moderna. Un uomo di grande spessore culturale da sempre impegnato per la formazione delle giovani generazioni. La politica è stata la sua grande passione e anche in questi anni non ha mai mancato di dare il suo contributo attraverso la partecipazione alla vita della città. Ha amato tanto la Spezia e il quartiere Umbertino dove viveva. Ci ha insegnato molto anche per lo stile e l’eleganza che lo caratterizzavano. Il mio abbraccio commosso va alla moglie, al mio caro amico Andrea, alla figlia Silvia e agli adorati nipoti Marco, Bianca e Stella". Anche Moreno Veschi ricorda Montefiori: "Ho appreso con dispiacere della scomparsa di Bruno Montefiori, sono stato assessore della sua giunta dal 1988 al 1990: una giunta di sinistra. Ho conosciuto Bruno quando era assistente sociale a Rebocco e ho collaborato con lui nel lontano 1975 all’elaborazione del primo regolamento dei consigli dei quartieri: credeva nella partecipazione popolare. È ricordato come assessore alla cultura e al decentramento delle prime giunte di sinistra. Si può dire che è stato il costruttore di una rete culturale che alla Spezia non esisteva. Bruno è sempre stato un uomo della sinistra socialista. Un gruppo che ha inciso nella vita della città: oltre a Bruno, Ettore Dazzara, Pino Meneghini e Antonello Pischedda. Alla fine degli anni 80 i rapporti nazionali tra il Pci e Psi non erano buoni, anzi cattivi. Ma alla Spezia anche per merito di Bruno sono rimasti buoni e le giunte di sinistra hanno resistito in piedi sino al terremoto politico nazionale del 1992,che ha visto il tracollo del PSI con la sua storia gloriosa e il cambio di nome del PCI. Anche dopo il 1992 Bruno Montefiori non ha mai avuto incertezze: sempre schierato a sinistra. Per qualche tempo siamo anche stati iscritti al medesimo partito i Democratici di Sinistra. Negli ultimi anni ci siamo ancora di più avvicinati come amicizia frequentando la compagnia del Bar Cantieri, oggi Kairos. Addio Bruno".



Anche la segreteria provinciale del Pd ha voluto inviare un commento: "Bruno Montefiori era, prima di tutto, una persona per bene, un uomo di sinistra, un compagno. Voleva bene alla sua città e lo ha dimostrato da sindaco, da amministratore, da semplice cittadino. Ci mancherà molto il suo equilibrio, la sua tolleranza, il suo coraggio. Il Coordinamento Provinciale esprime le più sentite condoglianze al compagno Andrea e alla famiglia tutta". Così Brando Benifei, europarlamentare spezzino e capodelegazione del PD al Parlamento Europeo: "Un grandissimo dispiacere la scomparsa di Bruno Montefiori, già sindaco della Spezia, protagonista di grandi cambiamenti della città. Con Montefiori perdiamo un uomo lungimirante, colto e garbato, con una grande passione per la politica e un grande amore per la sua città, che è anche la mia".



"Con la scomparsa di Montefiori se ne va un pezzo di storia della Spezia. Montefiori è sempre rimasto convintamente ancorato a una ben definita idea di sinistra, in particolare quella socialista. Ricordato da tutti per le sue capacità e una maniera d'altri tempi d'intendere la politica, riuscì a tenere insieme socialisti e Pci in un periodo storico in cui i rapporti tra i due partiti non erano affatto buoni. Al di là delle idee e degli schieramenti, uomini come Montefiori sono indispensabili per la buona politica. A tutta la sua famiglia le condoglianze mie e del Consiglio regionale". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei.



"Bruno Montefiori in sella alla sua bicicletta è l’immagine cara che ci accompagna da molti anni. Un’immagine rassicurante e schietta che continueremo a portare con noi. Montefiori fu il Sindaco capace di governare la città per cinque anni di seguito e tenere insieme PSI e PCI, e soprattutto il suo PSI, prima dell’elezione diretta, quando i sindaci erano scelti dai consiglieri comunali, liberi di licenziarli senza timore di elezioni. La sua comunità politica gli deve molte delle idee che sono state messe a servizio della città. La sua capacità di dialogo dovrebbe esserci da monito. Ci stringiamo in un abbraccio alla sua famiglia e in particolare ad Andrea, compagno di tante battaglie", il ricordo di Antonella Franciosi a nom di Italia Viva La Spezia.



"A nome dei repubblicani della Spezia e personalmente - scrive l'ex consigliere comunale avv. Pier Gino Scardigli - sono ad esprimere alla famiglia Montefiori le più sentite condoglianze per la dolorosa scomparsa del loro caro. Con Bruno ci siano conosciuti ancora ragazzi e tante sono state le vicende politiche e sociali che abbiamo insieme vissuto nel Consiglio comunale, nel dibattito politico, nel mondo della formazione. Lui ha saputo ricoprire l'incarico di Sindaco della Spezia con intelligenza, misura ed umanità così come era nel suo naturale modo d'essere. E' stato un modello di correttezza, un esempio per molti. Anche il coraggio e la compostezza con cui ha affrontato la malattia hanno confermato la sua elevata statura di uomo".