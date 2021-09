Sciopero sanità, in Liguria cade il prossimo 15 settembre

La Spezia - La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha riformulato la proclamazione dello sciopero dell'ambito sanitario, suddividendolo in più date e per singole Regioni. Per la Regione Liguria è stato proclamato per il 15 settembre 2021 lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, con astensione dal lavoro di 24 ore (dalle 8 del 15/09/2021 alle 8 del

16/09/2021). Lo sciopero riguarda pertanto anche le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni

sanitarie, Professionale, Tecnica, Amministrativa ed il Comparto, nonché i lavoratori precari e atipici, di qualsiasi tipologia contrattuale. Asl5 assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze.