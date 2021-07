Scalinate tappe per lo sport all'aperto, crescono i sentieri ad anello

La Spezia - I sentieri ad anello nel territorio comunale passeranno da 30 a 35. Poi, in alcuni tratti verranno installati attrezzi ginnici e cartellonistica adeguata per illustrare la tipologia di attività fisica che si potrà svolgere che siate agonisti oppure esploratori alle prime armi.

Si presentano così, in un aggiornamento in commissione consiliare su attività sportive outdoor, le recenti iniziative intraprese dal Comune della Spezia in accordo con il Cai.

Ad approfondire i temi sono stati l'assessore allo Sport Lorenzo Brogi e Gianmarco Simonini. Nel corso della seduta sono state chieste informazioni sui percorsi ad anelli disponibili sul territorio comunale e tra i più recenti si è inserito quello che riguarda Scalinata Spallanzani e Scalinata San Giorgio che ben si prestano anche ai vertical sport.

"Il Cai - ha sottolineato l'assessore Brogi - ha scovato e già in passato era nata questa idea. Noi abbiamo deciso di valorizzarla ed è importante ricordare che tutti i percorsi individuati sino ad oggi sono accessibili a tutti. Questo lavoro rientra in ragionamento più ampio che come amministrazione stiamo portando avanti: è nostra intenzione infatti inserire in alcuni di questi anelli, pensiamo alla zona delle mura, anche degli attrezzi sportivi. L'ottica dello sport all'aria aperta è ampia e punta anche alla realizzazione del bike park a Pegazzano".

Gianmarco Simonini coordinatore dei sentieri del Cai della Spezia ha fornito alcuni dettagli tecnici sui sentieri, rimandando alla recente guida disponibile su internet e nelle librerie cittadine, rimarcandone l'accessibilità e che prossimamente gli anelli percorribili aumenteranno. "Passeranno da 30 a 35 - ha detto - e con il lavoro svolto fino ad oggi abbiamo voluto mettere a punto dei sentieri che già c'erano però con un'indicazione in più".



Ecco la seduta di Commissione consiliare