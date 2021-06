Sant’Antonio, il vescovo oggi a Gaggiola

La Spezia - Gli spezzini, come ogni anno, si recano oggi al santuario dei frati minori francescani a Gaggiola per la celebrazione della festa di Sant’Antonio di Padova. Il santuario accoglie tutti sin dalle prime ore del mattino. Le Messe, in giornata, sono, in mattinata, alle 7, 8, 9, 10, 11. Nel pomeriggio, alle 16, Messa del parroco di San Francesco don Fabrizio Ferrari. Alle 18, come ogni anno in questa circostanza, Messa solenne presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Un’ultima Messa verrà celebrata questa sera alle 21, anche a beneficio di quanti rientrano in città da un giorno trascorso al mare o altrove. Ad ogni ora è prevista la tradizionale benedizione dei bambini e delle bambine, sempre legata alla devozione al santo. Tra i sacerdoti presenti c’è anche padre Nicodemo, del Burundi, definitore generale dei frati minori francescani in Africa. A beneficio dei fedeli ci saranno diversi servizi di accoglienza e di ristoro, nel rispetto delle norme di sicurezza sociale.