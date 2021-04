Rsa Mazzini, sindacati: “Nessun lavoratore deve rimanere a casa”

La Spezia - "La notizia positiva è la proroga di Kcs sino al 31 maggio. In questo modo si potranno espletare le procedure della gara ponte per individuare il nuovo gestore. Positiva anche la convocazione del tavolo tecnico per giovedì 29 Aprile. Restano però ancora irrisolti molti nodi, a partire dalla difesa dei posti di lavoro". Così Luca Comiti, Cgil, Franca Passoni, Fp Cgil, Mirko Talamone Cisl, Marco Furletti Uil e Massimo Bagaglia, Fpl Uil, che continuano: "Dobbiamo capire i possibili scenari funzionali alla salvaguardia di tutti i posti di lavoro: numeri necessari per la gestione della struttura e le possibili ricollocazioni, visto che il nuovo bando non prevede alcuni servizi. In questo momento i lavoratori Mazzini in totale sono 108, comprese tutte le figure professionali. Nessuno deve restare a casa. Sul fronte dei lavori di riqualificazione della struttura il Comune ha stanziato 450mila euro: 300mila per piano terra e 150mila per il primo piano, da svolgersi in 12 mesi circa. In una seconda fase ci saranno altri interventi".