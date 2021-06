Rotary e il Rotarac hanno donato un gazebo all’hub vaccinale

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è recato all’hub vaccinale nell’area ex fitram al Canaletto dove il Rotary Club La Spezia Distretto 2032 e il Rotarac Club La Spezia hanno donato un gazebo per dare modo a chi è in attesa della vaccinazione di avere un luogo fresco e all’ombra.

“Tutta la nostra Comunità sta facendo squadra per continuare senza sosta e nel miglior modo possibile la campagna vaccinale Ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini. Quello dei giovani del Rotary è un gesto particolarmente bello che dimostra vicinanza e solidarietà nei confronti di chi sta facendo la vaccinazione. Un bel gesto di solidarietà tra le generazioni che ci dà una grande speranza per il futuro perché rappresenta un esempio per tutti i giovani.



Le operazioni vaccinali stanno procedendo bene e speriamo che grazie a questa imponente campagna l’autunno che andremo a vivere sarà migliore di quello passato e che al più presto ci si possa lasciare alla spalle questa tremenda pandemia.”