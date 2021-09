Rivoluzione parcheggi, tocca ai quartieri del nord cittadino

La Spezia - Una nuova regolamentazione dei parcheggi in via temporanea e sperimentale riguarderà la zona nord del comune della Spezia e specificatamente i quartieri di Fossitermi-Scorza e Pegazzano. La giunta approva l’aggiornamento del piano della sosta, istituendo in via sperimentale e per la durata di un anno l'ampliamento della Zona AS con l'aggiunta di via Monteverdi, di parte di via del Sempione; largo Vivaldi e parte di via Puccini. Prevista anche la trasformazione in parcheggi per i residenti di tutti gli stalli presenti nella vecchia zona AS (via Bertolani e Neri; via Fiasella; via Oldoini; scal. Toscanini; via Federici). Sempre nella medesima zona, l'amministrazione vara la trasformazione in parcheggi a pagamento degli stalli presenti in via Monteverdi, parte di via del Sempione; largo Vivaldi; parte di via Puccini. Nel quartiere di Pegazzano è prevista la trasformazione dei parcheggi presenti nell'area ricompresa tra le vie Amalfi, via Pola, via Pisa, via Taranto in parcheggi residenti.



Al termine del periodo sperimentale, alia luce delle risultanze dell’analisi trasportistica prodotta dagli uffici, la Giunta comunale valuterà se confermare il provvedimento deliberato oppure apportare ulteriori modifiche al vigente Piano della Sosta, adottando l'iter approvativo necessario. “Con questa delibera - dichiara l’assessore Kristopher Casati - vogliamo andare incontro alle richieste dei residenti che hanno difficoltà a trovare parcheggio, a seguito della considerevole affluenza di turisti e dell’aumento degli affittacamere nella zona. Con questa modifica implementiamo sia i parcheggi misti, quindi le strisce blu dove potranno parcheggiare residenti e non, e anche i parcheggi esclusivi per residenti nei quartieri di Fossitermi-Scorza e Pegazzano. Con questa delibera crediamo di dare una risposta ai cittadini che finalmente avranno meno difficoltà con i parcheggi. Al momento è un provvedimento sperimentale, ma si vedrà nel breve termine che effetti produrrà sulla mobilità e si deciderà se mantenerlo o modificarlo”.