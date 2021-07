Risorse per l'area verde, la Mutuo soccorso: "Non ci arrendiamo al ruolo di periferia degradata"

La Spezia - L’annuncio dello stanziamento, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi, di inserire nel piano triennale delle opere pubbliche 365.000 euro per la riqualificazione dell’area verde di Marola ha suscitato grande soddisfazione in tutti noi". Lo affermano in una nota i membri del Consiglio direttivo della Mutuo Soccorso di Marola.



"Consci di quanto gli abitanti del nostro borgo abbiano vissuto con tristezza il lento degrado di questo spazio, tanto caro perché strappato metro per metro a quel muro che, dalla costruzione dell’arsenale, ci ha divisi dal nostro mare, il nuovo Consiglio della Mutuo Soccorso ha da mesi avviato un proficuo scambio con l’amministrazione volto a far comprendere la ferma volontà di veder rinascere un’area che ha grandi potenzialità, sia dal punto di vista delle strutture sportive, che quelle sociali. E questa decisione appare come un riconoscimento dell’impegno e la serietà di chi, semplice volontario, si è impegnato a far riconoscere i bisogni di un paese che non si arrende al ruolo di periferia degradata".



"Gli interventi che la giunta Peracchini ha messo in programma - proseguono da Marola - sono di tutto rispetto: saranno rifatti gli spogliatoi attualmente prefabbricati in nuovi in muratura; il prefabbricato in legno presente nell'area sarà riqualificato sia internamente sia esternamente; saranno effettuate opere di manutenzione dell'impianto termosanitario; saranno poi ripristinati o sostituiti gli arredi presenti; è prevista la sostituzione di eventuale arredo urbano deteriorato (panchine, tavoli, giochi); le recinzioni e i vialetti di delimitazione dei campi da gioco saranno ripristinati e il tendone di copertura della tensostruttura verrà sostituito".



La Mutuo Soccorso, dal canto suo, ha già cominciato a provvedere alla manutenzione ordinaria del verde, a riqualificare la zona cucina e ripensare le potenzialità di utilizzo affinché uno spazio di tale portata, immerso nel quartiere e vicinissimo alla città, possa servire non solo alla sagra del famoso raviolo di mare, ma anche a quegli eventi che possano rivitalizzare una comunità e fare da fulcro e identità come succedeva un tempo. "Marola ringrazia e attende l’avvio dei lavori, e noi, come Mutuo Soccorso tutto, stiamo preparando un incontro conviviale in cui poter festeggiare insieme a tutti gli abitanti questa opportunità che si spera possa veder la luce al più presto per far tornare questa parte importante del nostro borgo a nuova vita", concludono dall'associazione marolina.