Risalgono i positivi e riscendono i ricoverati. Tre decessi al San Bartolomeo

La Spezia - Prosegue lo stillicidio dei numeri che salgono e scendono, scendono e salgono giorno dopo giorno, senza dare un'indicazione concreta di arresto dell'espansione del contagio. Non a caso le prossime settimane saranno costellate di divieti e restrizioni in tutto il Paese.

Oggi, dopo alcuni giorni di calma piatta, si registrano altri tre decessi di pazienti Covid-19 positivi, portando così il totale in provincia dall'inizio della pandemia a 416 morti: si tratta di un uomo di 65 anni e di una donna di 72 deceduti nella giornata di ieri e di una donna di 88 anni che invece è spirata oggi.

A salire in maniera netta è il computo dei casi attualmente attivi, balzati dai 712 di ieri ai 742 di oggi, anche a causa dell'incremento di ben 82 nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore in Asl 5.

Un dato che è sceso, dopo una giornata, come quella di ieri, in cui c'era stato un aumento deciso, è quello dei pazienti positivi ricoverati al San Bartolomeo di Sarzana: i casi ospedalizzati sono infatti 62 (7 meno di ieri) e a scendere è anche il numero dei ricoveri in Terapia intensiva, passati dai 9 di ieri ai 7 di oggi.



A livello regionale sono 420 i nuovi positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.777 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 2.824 tamponi antigenici rapidi. Oltre agli 82 nuovi casi spezzini se ne sono registrati 80 in Asl 1, 83 in Asl 2, 149 in Asl 3 e 25 in Asl 4. Un caso, infine, non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Sale così a 6.582 (32 più di ieri) il totale dei casi attualmente attivi tra Luni e Ventimiglia, mentre scende a 660 il numero degli ospedalizzati (9 meno di ieri), con 63 pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Con le 8 delle ultime 24 ore, infine, sale a 3.817 in Liguria il numero delle schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.



Vaccini

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati somministrati 464 dosi di vaccino a mRna (Pfizer o Moderna) e 234 di vaccino a vettore virale (AstraZeneca). Sale così a 27.314 il totale delle iniezioni della prima tipologia di farmaco (di cui 10.933 seconde dosi) e 3.301 della seconda.