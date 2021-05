Riomaggiore, conclusi gli interventi alle sorgenti

FORNITURA ok PER L'estate

La Spezia - Migliora la qualità dell’acqua in comune di Riomaggiore, grazie agli interventi realizzati da parte di Acam Acque sulle sorgenti denominate “Laghi” del piccolo comune delle Cinque Terre, più volte gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 2011 e 2018, che addirittura avevano modificato il reticolo idrografico, causando anche problemi di qualità dell’acqua. I lavori hanno riguardato la pulizia e la recinzione delle aree di pertinenza, ma anche l’adeguamento igienico sanitario ed idrogeologico delle opere di presa delle acque sorgive e la regimazione delle acque superficiali. Le opere realizzate consentiranno inoltre di recuperare una maggior quantità di acque sotterranee di buona qualità, evitando di dover ricorrere, durante il prossimo periodo estivo, alle acque dei pozzi di Fornola, con un notevole risparmio energetico. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane con l’installazione di sonde di misura in grado di comandare organi idraulici di disconnessione dell’alimentazione in caso di anomalie.