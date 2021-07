Rinnovato il direttivo dell'Anolf spezzina

La Spezia - È stato rinnovato oggi, venerdì 2 luglio, il direttivo provinciale della Spezia dell’Anolf-Cisl acronimo di Associazione Nazionale Oltre Le Frontieri. Eletto il presidente Enrico Rafellini e la vicepresidente Vale Mitajs Valbona alla presenza del responsabile provinciale Ast-Cisl della Spezia Antonio Carro, del segretario organizzativo Cisl Liguria Claudio Donatini e della presidente Anolf-Lliguria Sara Riccardi. Ha ossevato Carro: "Con grande soddisfazione rivolgo il mio augurio di buon lavoro al nuovo direttivo provinciale Anolf nell’ottica di ampliare ulteriormente servizi e opportunità". Così Donatini: "Sono certo che in un territorio fertile come lo Spezzino lo spirito di collaborazione sarà al centro dell’attività di Anolf-Cisl".

L’Anolf è un’associazione promossa dalla Cisl che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.