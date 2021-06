Ricoverati sotto quota cento, ventuno nuovi positivi

La Spezia - Sono ventuno i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.913 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 1.494 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 1, Savona 2, Genova 13, La Spezia 5.

Sono invece tre le persone decedute con positività al Covid nelle ultime ore, che portano il totale ligure a 4.337 da inizio pandemia mentre restano 465 le vittime spezzine. Buone notizie invece per quanto riguarda gli ospedali i cui ricoverati oggi scendono sotto quota cento (97) mentre si contano 21 terapie intensive. In Asl5 gli ospedalizzati sono invece in lieve aumento rispetto a ieri (+2) mentre restano tre le persone in terapia intensiva. Con i 69 odierni sale a 96.687 il dato dei liguri guariti da inizio pandemia mentre ad oggi i casi attivi sono 1.938 (257 nello Spezzino) mentre arrivano a 974 i soggetti in sorveglianza attiva (153 in Asl5).



La percentuale fra dosi ricevute e somministrate si attesta oggi al 93%, i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale salgono a 364.907, dei quali 46.322.