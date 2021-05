La Spezia - Riapre da oggi ccon orario 9-13 e 14-20 il circolo Arci "Il Campetto" della Scorza/Fossitermi. Nel rispetto delle norme dell'ultimo decreto, allentate poi col passaggio in zona gialla, sarà possibile la consumazione ai tavoli all'aperto con soltanto due persone al banco. Il 13 maggio riprenderà anche l'iniziativa "spesa sospesa", al fianco della parrocchia di San Francesco retta da don Fabrizio, consistente nella raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà.