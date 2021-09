Residenti delle Pianazze in marcia per chiedere una svolta

La Spezia - "Dopo aver atteso invano una risposta, o una richiesta di incontro da parte dell’amministrazione comunale di Arcola, il comitato Pianazze nel Cuore,organizza per venerdì 10 settembre alle 17.30, davanti al Centro Infanzia Aurora, una passeggiata civica.

Lo scopo di questa passeggiata è provare nuovamente a sensibilizzare l’amministrazione (sino a oggi sorda e insensibile alle numerose richiesti di incontro fatte da numerose rappresentanti del comitato) sui problemi che colpiscono il quartiere della Pianazze.



Traffico continuo di camion della nettezza urbana provenienti da tutta la provincia della Spezia, che si dirigono alla società di trattamento rifiuti, da qualche anno insediatasi all’interno dell’ex cava Cortesia, continuo via vai di bettoniere, trasporto e odori nauseabondi provenienti dall’area industriale .

La nostra civile forma di protesta, vuole sensibilizzare ancora una volta l’amministrazione comunale e le autorità competenti, utilizzando questa volta una passeggiata civica. Il nostro scopo è chiedere di aprire un tavolo di lavoro e confronto con tutti gli enti predisposti affinché si riesca finalmente a rendere accettabili le condizioni di vita del quartiere.



Lo scopo della passeggiata civica è che finalmente si cominci a pensare al presente e al futuro di questo quartiere, che in questi decenni ha sofferto come pochi altri i problemi ambientali (Enel) e che ora si trova costretto a convivere con i nuovi insediamenti industriali, che stanno portando la condizioni di vita del quartiere ai limiti della sopportazione.

Il comitato non è un comitato, nato contro qualcosa. Il comitato è sorto per trovare insieme alle autorità le soluzioni, che permettano sia il mantenimento del sacro diritto al lavoro, ma che questo non renda insopportabile la vita di un intero quartiere".



Giuseppe Mori