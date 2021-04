Registri in tilt, solo l'Isa 5 usa Axios: nessun dato sottratto o cancellato

La Spezia - "Ancora qualche giorno di pazienza". Con queste parole Axios Italia Service prendeva tempo nei confronti dei presidi delle 2.500 scuole italiane che negli ultimi giorni si sono trovate senza registro elettronico in seguito a un attacco ransomware che ha bloccato l'accesso agli strumenti informatici e che è sfociato nella richiesta di un riscatto da pagarsi in bitcoin, come nelle migliori sceneggiature.

Axios, sistema al quale nella provincia spezzina ricorrono solamente gli istituti dell'Isa 5, ha fatto anche sapere che "al fine di assicurare il ripristino dei sistemi mantenendo la qualità ed affidabilità garantita fino a questo spiacevole incidente" sta provvedendo, "con l'ausilio ed il supporto di Momit Srl e Swascan Srl, ad effettuare tutte le opportune verifiche prima di ritornare “on line” con i sistemi". L'operatività sarebbe dunque stata ripristinata, ma c'è l'intenzione di testare tutto il software prima di rimetterlo in sesto. I bene informati parlano della giornata di domani o al massimo di quella di lunedì e sembra comunque che nessun dato sensibile sia stato cancellato o prelevato dai sistemi.



Come detto nella provincia spezzina solamente l'Isa 5 (scuola secondaria inferiore "Anna Frank", primarie di Via Bologna e Via Galvani e materna di Via Ferrara) utilizza il registro elettronico e le altre funzionalità dell'ambiente Axios, che equipaggia invece le segreterie virtuali del 40 per cento delle scuole italiane.

Sono molto diversi i numeri che riguardano i 18 Isa spezzini: nove sono quelli che hanno scelto il registro Classeviva e la Segreteria digitale del gruppo Spaggiari, sette quelli che si sono dotati di Argo, piattaforma suggerita dal Miur, uno solo (l'Isa 16 di Luni) ha invece scelto il sistema Nuvola e uno solo, come detto, ha preferito Axios.