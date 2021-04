Quattrocento uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà

La Spezia - Anche quest’anno l’Emporio della solidarietà, la struttura della Caritas diocesana che opera nelle due sedi della Spezia e di Sarzana, ha organizzato una raccolta di fondi per consegnare un dono pasquale alle famiglie che attraversano significative difficoltà economiche a causa della pesante crisi in atto. Così, nei giorni scorsi, sono state consegnate nel territorio della Spezia e della Lunigiana oltre L’Azione cattolica diocesana, a sua volta, ha deciso di sostenere l’iniziativa, invitando tutti i soci a donare, tramite la propria associazione parrocchiale, almeno dieci euro a testa. Oggi è il giorno di Pasqua e, come si è detto, le uova sono state consegnate nei giorni scorsi a cura dei volontari della Caritas. Ma è sempre possibile incrementare le donazioni, per consentire, laddove necessario in questo periodo di difficoltà, nuovi interventi di carattere sociale e solidaristico. L’iniziativa dell’Azione cattolica si aggiunge così a quella di altre realtà, associative o di carattere economico, che in queste settimane hanno arricchito l’offerta di prodotti dell’Emporio con proprie donazioni ed offerte. Tra le iniziative che si sono svolte, bisogna ricordare la

“staffetta della solidarietà”, organizzata dalle scuole elementari di Rebocco e del “Due giugno” alla Spezia, iniziativa che ha portato alla donazione di ben seicento chilogrammi di prodotti.