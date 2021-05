Punti vaccinali nelle aziende, i consigli di Confartigianato

La Spezia - Confartigianato La Spezia si è attivata per organizzare punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 sul territorio della provincia ai quali potranno accedere i lavoratori/titolari delle imprese Associate. In una nota si legge: "A tale proposito si precisa che: la campagna di vaccinazione è subordinata alla disponibilità dei vaccini e non si sostituisce a quella regionale ma si aggiunge ad essa. I lavoratori dovranno aderire volontariamente e la vaccinazione avverrà indipendentemente dall'attività svolta e dalla fascia d'età dei lavoratori. Sono a carico delle imprese i costi relativi all’organizzazione ed alla logistica delle linee di vaccinazione mentre la fornitura di vaccini, siringhe ed aghi rimane a carico di ASL 5".

"Se siete interessati - si legge ancora -vi invitiamo a compilare il form di preadesione (leggi qui , uno per ogni dipendente. Le imprese saranno ricontattate per informazioni ulteriori, anche relativamente ai costi ed al calendario di vaccinazione".



Per ulteriori informazioni chiama Confartigianato Salute, tel. 0187286632-52